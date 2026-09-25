Dušan Alimpijević će predvoditi tim Bešiktaša koji se nakon 14 godina vratio u Evroligu. Prošli put sve je krenulo od meča sa Partizanom u Istanbulu.

Izvor: MN Press/RTS 1

Od 19 časova Dušan Alimpijević će na teren poslati tim Bešiktaša koji će se vratiti u Evroligu nakon 14 godina. Ovo je drugo učešće kluba u elitnom evropskom takmičenju i počinju ga duelom sa Valensijom. Prethodni put prvi rival bio je Partizan!

Nakon što su u sezoni 2011/12 napravili senzaciju i sa četvrtog mjesta u regularnom dijelu osvojili prvenstvo, žrijebani su u grupu D sa crno-bijelima i otvorili su takmičenje pobjedom na svom terenu.

Bešiktaš je pobijedio 81:65 i tog 12. oktobra su nagovijestili da prolaze grupu. Na kraju su završili sa pet pobjeda i pet poraza kao treći i prošli u Top 16. Barsa je bila prva, CSKA drugi, Bamberg je prošao, a ispod crte su ostali Lijetuvos Ritas i Partizan.

Kako je Bešiktaš pobijedio Partizan?

Vidi opis Alimpijević doveo Bešiktaš u Evroligu poslije 14 godina: Prošli put je sve krenulo sa Partizanom i Džerelsom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Partizan je tada igrao sa timom gdje su bili Vladimir Lučić, Bogdan Bogdanović, Davis Bertans, Nikola Milutinov, ali i Leo Vesterman, Đorđe Gagić, Dejan Musli i kao stranci Dru Gordon i Tori Tomas.

Ipak nekadašnji plej Partizana Kurtis Džerels je bio sa druge strane i sa 15 poena je bio jedan od najboljih. Patrik Kristofer je ubacio 25 poena i bio je ključna figura meča, a na strani Bešiktaša su bili Gašper Vidmar, Damir Markota i Vladimir Dašić. Kod Partizana Vladimir Lučić je imao 18 poena, Leo Vesterman 12, Đorđe Gagić, Dragan Milosavljević i Dru Gordon po 9. U "Pioniru" Partizan je pobijedio 87:72, sada predvođen Milosavljevićem sa 17 poena.