"Dišemo kao jedan": Alimpijević recept iz Bešiktaša prenio i na Srbiju

Srpski stručnjak Dušan Alimpijević je konačno u Evroligi i ne boji se obaveza na dva "fronta".

Izvor: MN PRESS

Selektor Srbije i trener Bešiktaša Dušan Alimpijević ovog ljeta je ispunio najveći san, poslije onog da sa klupe predvodi nacionalnu selekciju. Uprkos tome što turski tim nije uspio da osvoji Evrokup, Evroliga je prepoznala veliki potencijal i dodijelila im specijalnu pozivnicu. Kako će srpski stručnjak uskladiti obaveze između kluba i reprezentacije, otkrio je u intervjuu za "Eurohoops".

Alimpijević je znao da će kad tad stići do najveće scene, ali želio je da to uspije sa Bešiktašem.

"Kao što znate, već sam mnogo puta rekao da je za mene lično moj san bio da budem u Evroligi sa Bešiktašem. Ne sa bilo kim drugim. Bešiktaš mi je mnogo dao i osjetio sam ovu vezu sa navijačima. Osjećam ovu ljubav sa strane kluba i sa strane navijača. Dakle, za mene je jedan od glavnih ciljeva i snova bio da budem ovdje u Evroligi", rekao je Alimpijević i nastavio:

"Bešiktaš je konstantno postizao dobre rezultate i konstantno je bio na najvišem nivou u Turskoj ligi i Evrokupu. Ova Evroliga je došla kao nagrada poslije svih ovih godina. Sada, kada smo već ovdje i veoma uzbuđeni i srećni što smo ovdje, naš sljedeći cilj trebalo bi da bude da svi zajedno u Bešiktašu ostanemo lojalni partneri Evrolige još mnogo, mnogo godina pred nama."

Prelazni rok i problem rokova

Izvor: Adem Kutucu / AFP / Profimedia

Bešiktaš je 26. juna saznao da će biti dio elite, do tada je evropsko tržište igrača već nedjeljama bilo aktivno, pa nisu uspjeli da formiraju tim kakav su planirali.

"Apsolutno, to je bio problem. Kada izađete na tržište 26. juna, svi su već potpisali svoje igrače. Ne samo poslije 26. juna, potpisivali su ih još tokom sezone. Dakle, nije bilo previše imena na tržištu kada se sezona završila. A možete li da zamislite kako je bilo kada su nas 26. juna proglasili učesnikom Evrolige?"

Bešiktaš je morao brzo da reaguje. "Moram reći da sam veoma zadovoljan onim što su generalni menadžer, ja i moj stručni štab uradili u veoma kratkom roku. Obavili smo sjajan posao. Odradili smo težak dio posla i mislim da smo sastavili zaista dobar tim s obzirom na okolnosti u kojima smo se tada nalazili."

Ipak, ne krije da sastav nije konačan i da su i dalje aktivni na košarkaškoj pijaci. "Prisutni smo na tržištu, ali ne žurimo. Naravno, tražimo još dva igrača, ali ne žurimo. Već smo napravili bazu. Napravili smo bazu i pratićemo predstojeće utakmice."

O reprezentaciji Srbije

Vidi opis "Dišemo kao jedan": Alimpijević recept iz Bešiktaša prenio i na Srbiju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 18 / 18 AD

Košarka u Evroligi već sama po sebi zahtijeva ogromnu količinu vremena i energije. Kako uspijeva da usaglasi posao u klubu sa obavezama u reprezentaciji Srbije?

"Sada smo u godinama kada moramo biti na najvišem nivou energije, posvećenosti i profesionalizma. Sve mora biti na najvišem nivou. Moram reći da imam veliku sreću što imam dva veoma dobra stručna štaba - kako u reprezentaciji Srbije, tako i u Bešiktašu - koji mi znatno olakšavaju posao", kaže selektor Srbije i nastavlja:

"Kada sam sa reprezentacijom Srbije, mogu da razmišljam isključivo o Srbiji i nemam nikakvih problema, jer znam da su ovdje, u Bešiktašu, stvari u sigurnim rukama zahvaljujući mom odličnom stručnom štabu, sa kojim sarađujem već dugi niz godina. Poznajemo se, poznajemo sistem, znamo kako razmišljamo, znamo kako dišemo. Dišemo kao jedan", kaže Alimpijević i zaključuje:

"Kada sam sa reprezentacijom Srbije, potpuno sam posvećen njoj. Ali isto važi i za Bešiktaš. Kada sam u Bešiktašu, sto posto sam posvećen Bešiktašu."

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