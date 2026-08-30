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Dušan Alimpijević: "Fontekio, s pravima koja ima ovdje, postaje ozbiljan strijelac"

Dušan Alimpijević: "Fontekio, s pravima koja ima ovdje, postaje ozbiljan strijelac"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Srbija se priprema za važnu utakmicu protiv Italije, a selektor Alimpijević ističe ključne igrače rivala i značaj agresivnog pristupa.

Dušan Alimpijević o pripremama Srbije Izvor: KSS/Screenshot

Nakon prijateljskih utakmica sa Francuskom, odnosno važne pobjede nad Islandom u kvalifikacijama za Mundobasket, Srbija u ponedjeljak igra u Pezaru protiv Italije (19.30) u posljednjoj utakmici koja je čeka u ovom "prozoru". Znamo da je Srbija imala dosta problema u skoroj prošlosti sa Italijanima, ali Alimpijević ističe da to ne smije da bude otežavajuća okolnost.

"Definitivno imaju trojicu-četvoricu igrača koji su napadački izuzetno opasni i mogu na različite načine da poentiraju. Simone Fontekio, sa pravima koja ima ovdje, postaje izuzetan strijelac. Može u svakom momentu da podigne šut i mora da postoji opreznost. Ništa manja opasnost ne prijeti od Nika Maniona, koji je izuzetno agresivan i oštar. Imaju i oni svoje minuse, koje treba da iskoristimo. Treba istaći Nikola Melija koji je motor i mozak ekipe, neko ko ih povezuje i to je najpozitivniji mogući primjer uticaja na ostatak ekipe”, rekao je selektor Alimpijević.

Selektor je govorio i o atmosferi u ekipi u posljednjih desetak mjeseci otkad je preuzeo nacionalni tim.

“Svi zajedno smo uložili naporan rad, Savez, kompletno rukovodstvo, stručni štab koji se mijenjao od prozora do prozora. Uradili smo fantastičan posao da se ta atmosfera osjeća i na terenu i van njega. Imamo odziv igrača koji nije bio ovakav. Na početku su svi pomalo bili skeptični, ali sad je drugačija priča i to me raduje. Znamo šta košarka u Srbiji predstavlja i moramo da imamo dodatnu odgovornost za ovaj sport i sve što je u istoriji ostavio. Ja sam zadovoljan, ovo je još početak, sutra nas čeka značajna utakmica, a onda ništa manje bitni prozori u novemru i februaru. Zapali smo u ubjedljivo najtežu grupu, u ostalima su jedan do dva favorita, u našoj grupi je izuzetno moćna Turska, tu su Italija, Litvanija, mi i BiH koja igra fantastično, a vidjeli ste i da ekipe ispod radara nisu za potcjenjivanje. Treba biti ozbiljan i ostati ozbiljan i u novembru i februaru", izjavio je Alimpijević.

”Prošlo je dosta vremena od tih uzastopnih poraza od Italije i mi smo poslije toga osvajali medalje, čeličili se i postajali jači. Sigurno da će oni biti nošeni energijom sa tribina, a mi ćemo pokušati da pobijedimo. Ključ će biti u agresivnom pristupu utakmici od prvog minuta”, izjavio je Aleksa Avramović.

Ko će igrati za Srbiju?

U timu neće biti Nikole Đurišića, tako da su u ekipi za Italiju: Nikola Jokić, Dejan Davidovac, Ognjen Dobrić, Nikola Milutinov, Jovan Novak, Aleksa Avramović, Nikola Jović, Nemanja Dangubić, Nikola Džepina, Stefan Momirov, Marko Gudurić, Nikola Tanasković i Arijan Lakić.

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Tagovi

orlovi Srbija Dušan Alimpijević Mundobasket 2027 kvalifikacije Italija

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