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Dušan Alimpijević o pleju Srbije: "Ni ne znam koliko je primio lijekova i infuzija pravo u venu"

Dušan Alimpijević o pleju Srbije: "Ni ne znam koliko je primio lijekova i infuzija pravo u venu"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Dušan Alimpijević je otkrio sve probeme koje ima srpski tim u ovom FIBA prozoru i istakao je koliko se za ekipu Srbije žrtvovao Jovan Novak.

Jovan Novak Izvor: MN PRESS

Srbija je savladala Island 102:73, a heroj pobjede bio je i Jovan Novak. Iako je igrao osam minuta, ostao bez poena uz tri asistencije i dva skoka, posebno ga je pomenuo selektor Dušan Alimpijević poslije utakmice. On je na konferenciji za medije prekinuo svoje izlaganje u jednom momentu da otkrije koliko se plejmejker žrtvovao za ovaj tim Srbije.

"Za jedno 100 odsto sam smireniji nego u klubu, jer ovdje je drugačija komunikacija. Komunikacija se odvija na drugačijem nivou i ja sam sa stručnim štabom srećan. Ovo mi je ljubav da radim sa ovim ljudima koliko su motivisani i koliko žele da rade. Biće ljudi i poraza i pobjeda, ali moramo taj kult da čuvamo.

Moram samo da ovo kažem. Malo ljudi zna da je Jovan Novak i danas bio pod infuzijama, Da nije izašao iz hotelske sobe do juče, a tada je izašao na trening. Ne znam koliko je u venu primio infuzija i antibiotika, a prihvatio je da radi trening jer smo imali tri igrača manje u danu. To je bio Đurišić, Davidovac i Novak. To je jedan od razloga zašto Davidovac nije uzeo minute. Nismo htjeli da provociramo nešto što nam treba za Italiju", rekao je selektor Alimpijević.

Šta sada za Srbiju?

Neće moći selektor Alimpijević da računa na Nikolu Đurišića, ali se nada da će Jovan Novak i Dejan Davidovac biti spremni za sljedeći meč. U Pezaru u ponedjeljak može pobjedom srpski tim i zvanično da ode na Svjetsko prvenstvo 2027. godine. To će biti kako je rekao selektor "jedna od meč lopti". Za sada je prva Turska sa sedam pobjeda, Srbija i Italija su na diobi drugog mjesta sa po pet pobjeda, a sa po tri su ispod crte Bosna i Hercegovina, Litvanija i Island.

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Tagovi

orlovi Srbija Island Dušan Alimpijević Jovan Novak Mundobasket 2027 kvalifikacije

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