Dušan Alimpijević je otkrio sve probeme koje ima srpski tim u ovom FIBA prozoru i istakao je koliko se za ekipu Srbije žrtvovao Jovan Novak.

Izvor: MN PRESS

Srbija je savladala Island 102:73, a heroj pobjede bio je i Jovan Novak. Iako je igrao osam minuta, ostao bez poena uz tri asistencije i dva skoka, posebno ga je pomenuo selektor Dušan Alimpijević poslije utakmice. On je na konferenciji za medije prekinuo svoje izlaganje u jednom momentu da otkrije koliko se plejmejker žrtvovao za ovaj tim Srbije.

"Za jedno 100 odsto sam smireniji nego u klubu, jer ovdje je drugačija komunikacija. Komunikacija se odvija na drugačijem nivou i ja sam sa stručnim štabom srećan. Ovo mi je ljubav da radim sa ovim ljudima koliko su motivisani i koliko žele da rade. Biće ljudi i poraza i pobjeda, ali moramo taj kult da čuvamo.

Moram samo da ovo kažem. Malo ljudi zna da je Jovan Novak i danas bio pod infuzijama, Da nije izašao iz hotelske sobe do juče, a tada je izašao na trening. Ne znam koliko je u venu primio infuzija i antibiotika, a prihvatio je da radi trening jer smo imali tri igrača manje u danu. To je bio Đurišić, Davidovac i Novak. To je jedan od razloga zašto Davidovac nije uzeo minute. Nismo htjeli da provociramo nešto što nam treba za Italiju", rekao je selektor Alimpijević.

Šta sada za Srbiju?

Vidi opis Dušan Alimpijević o pleju Srbije: "Ni ne znam koliko je primio lijekova i infuzija pravo u venu" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Neće moći selektor Alimpijević da računa na Nikolu Đurišića, ali se nada da će Jovan Novak i Dejan Davidovac biti spremni za sljedeći meč. U Pezaru u ponedjeljak može pobjedom srpski tim i zvanično da ode na Svjetsko prvenstvo 2027. godine. To će biti kako je rekao selektor "jedna od meč lopti". Za sada je prva Turska sa sedam pobjeda, Srbija i Italija su na diobi drugog mjesta sa po pet pobjeda, a sa po tri su ispod crte Bosna i Hercegovina, Litvanija i Island.