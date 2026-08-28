Dušan Alimpijević: "Nikola Jokić se promijenio zbog tri razloga"

Dušan Alimpijević otkriva tri ključna razloga zašto se Nikola Jokić promijenio i postao otvoreniji prema medijima kao kapiten reprezentacije.

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Nikola Jokić postao je kapiten reprezentacije Srbije ovog ljeta i na iznenađenje mnogih - počeo je da priča sa srpskim medijima. Praktično od njegovog dolaska u državni tim, Jokić je izbjegavao da govori, čak i na velikim takmičenjima nismo mogli da čujemo ni reč od njega, ali sada je postao produžena ruka trenera - i koristi priliku da ekipi prenese poruke preko medija.

Kako je ocijenio selektor Dušan Alimpijević, tri su razloga zbog kojih je Jokić napravio tu promjenu kod sebe i postao dostupniji, pa i otvoreniji prema svima, a kako kaže - na njega niko nije uticao.

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"Više stvari (je uzrok te promjene prim. aut.)", rekao je Dušan Alimpijević za "Sport Klub": "Prva i osnovna jeste da moramo da razumijemo tog čovjeka, koji je planetarno popularan - zato je njegovo privatno vrijeme dragocjeno, koliko god da ga ima. Taj čovjek se otežano kreće kroz grad, aerodrom, saobraćaj... Čovjek je to što jeste i nosi sa sobom veliko breme, tako da vjerovatno nigdje ne može previše da se opusti. Postojala je odbojnost koja je potpuno normalna jer čovjek nije imao i nema privatnog života".

"Druga stvar, on je sada u godinama kada je potpuno emotivno sazreo, kada mu je sve leglo na svoje mjesto - i porodično i profesionalno", naglasio je Alimpijević koji potpuno razumije svog najboljeg igrača.

"I treća stvar, koja je možda najvažnija od svega - Nikola Jokić je sada kapiten ove reprezentacije. To nosi sa sobom dodatnu odgovornost. Bilo bi neozbiljno da se kapiten, iz ovog ili onog razloga, ne obraća javnosti. Čini mi se da je splet svih ovih okolnosti imao to za posledicu. Niko mu to niti je rekao, niti ga je na nešto primoravao. Jednostavno, on kao čovjek koji ništa nije tražio, nego mu je zasluženo dato, prihvatio je da radi taj kapitenski posao pošteno i do kraja, onako kako sve radi u životu", zaključio je selektor državnog tima.

Šta dalje za Srbiju?

Izvor: MN PRESS

Nikola Jokić će danas predvoditi Srbiju kao kapiten u vrlo važnoj utakmici kvalifikacija za Mundobasket protiv Islanda (20.00, Beogradska arena), a nadamo se da su prethodne dvije prijateljske utakmice sa Francuskom pomogle ekipi da još bolje "klikne" pred ozbilje izazove.

Selektor Dušan Alimpijević je odabrao sljedećih 12 igrača: