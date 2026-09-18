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Srbija podnijela kandidaturu za Evropsko prvenstvo

Srbija podnijela kandidaturu za Evropsko prvenstvo

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Srbija bi poslije više od dvije decenije mogla da dobije organizaciju najvažnijeg evropskog takmičenja.

Srbija kandidat za Evropsko prvenstvo 2034. u rukometu Izvor: MN PRESS

Rukometni savez Srbije podnio je kandidaturu za organizaciju i domaćinstvo Evropskog prvenstva za rukometaše 2034. godine, zajedno sa federacijama Slovenije i Sjeverne Makedonije.

Pored ove tri države, kandidaturu za domaćinstvo podnijeli su još Austrija, Hrvatska, Danska, Luksemburg, Holandija, Švedska i Turska, a EHF će odluku donijeti naredne godine na redovnom Kongresu.

"Zajednička kandidatura predstavljaće projekat koji će, pored sportskog segmenta, obuhvatiti i institucionalnu podršku Vlada Srbije, Slovenije i Makedonije, a tokom narednog perioda tri saveza i nadležne institucije radiće na pripremi kompletne kandidature, koja će obuhvatiti sve neophodne organizacione, infrastrukturne, logističke i druge aspekte značajne za organizaciju jednog od najvećih evropskih sportskih događaja", navodi se na sajtu srpskog Saveza i dodaje:

"Za Srbiju, Sloveniju i Makedoniju zajednička kandidatura predstavlja i potvrdu namjere da tri zemlje dodatno povežu svoje sportske potencijale i zajednički nastupe na evropskoj sportskoj sceni. Srpski rukometni savez, kao i federacije Slovenije i Makedonije nastaviće u narednom periodu intenzivnu saradnju na pripremi kandidature, sa ciljem da zajednički projekat bude predstavljen EHF-u kao ozbiljna i sveobuhvatna ponuda za domaćinstvo Evropskog prvenstva 2034."

Srbija je bila domaćin Evropskog prvenstva za muškarce 2012. godine, dok je najbolje ženske selekcije ugostila 2013. godine. Beograd je nedavno bio domaćin kadetskog Evropskog prvenstva koje je održano od 29. jula do 9. avgusta.

Naredna evropska smotra rukometaša biće 2028. godine u Portugalu, Španiji i Švajcarskoj, 2030. u Danskoj i Poljskoj, a dvije godine kasnije u Njemačkoj i Francuskoj.

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Tagovi

Rukomet Srbija Evropsko prvenstvo

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