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Epska bruka Srbije na Evropskom prvenstvu: Totalni autsajder izbacio "orliće" sa takmičenja

Epska bruka Srbije na Evropskom prvenstvu: Totalni autsajder izbacio "orliće" sa takmičenja

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Zaista šokantan poraz od Turske izbacio je Srbiju sa Evropskog prvenstva u rukometu za juniore.

Juniori Srbije ispali sa Evropskog prvenstva u rukometu Izvor: MN PRESS

Prvo preokret i velika pobjeda, pa onda epska bruka. Tako se odvilo Evropsko prvenstvo za juniore u rukometu za Srbiju. Nakon velike pobjede nad Farskim Ostrvima, srpski tim je doživio pravi brodolom u meču sa Švajcarskom (25:35), a sada i šokantan poraz od Turske. 

Na kraju je bilo 30:29 (14:13) za Turke koji su bili apsolutni autsajderi. Oni su u Klužu prvo poraženi 32:50 od Švajcarske, pa 28:40 od Farana i to govori koliko je ovo težak i neprihvatljiv poraz. Sa njim su "orlići" izgubili šanse za prolazak dalje, dok bi ih pobjeda vodila u nokaut fazu. Tim Dalibora Čuture će sada igrati za plasman od 13. do 24. mjesta.

Najefikasniji za Srbiju u ovom meču bio je Dimitrije Masković sa pet golova, po četiri su dali Ivan Simić, Uroš Stanković i Andrija Raković, a po tri Uroš Kažić, Petar Popović. Na golu je Đorđe Milutinović upisao devet odbrana.

Nerješiva enigma za Srbiju bio je Kenan Onel sa devet golova, dok je golman Mohamed Ozgun imao 14 odbrana. 

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Tagovi

Rukomet orlići Srbija Evropsko prvenstvo

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