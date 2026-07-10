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"Zmajići" u subotu protiv Šveđana igraju posljednji meč grupne faze na EP

"Zmajići" u subotu protiv Šveđana igraju posljednji meč grupne faze na EP

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Selekcija BiH sastaće se sa Šveđanima u subotu u Klužu sa početkom u 11.00 časova.

Rukomet Evropsko prvenstvo BiH Švedska najava Izvor: Rukometni savez BiH

Rukometna reprezentacija BiH do 20 godina odigraće u subotu (11. jul) posljednji meč grupne faze na Evropskom prvenstvu u Rumuniji.

Izabranici Alena Hadžića će u Klužu, sa početkom u 11.00 časova, ukrstiti koplja sa selekcijom Švedske u presudnoj utakmici za plasman u nokaut fazu. Poslije dva odigrana kola, "zmajići" imaju isto toliko bodova – savladali su u prvom kolu domaćina (34:36), nakon čega su doživjeli visok poraz u susretu sa Izraelom (43:33).

Prvog dana vikenda, sastaće se sa Šveđanima koji su upisali dva trijumfa (Izrael 42:33, Rumunija 44:26). Da bi računala na mjesto među 12 najboljih timova na prvenstvu, BiH mora da kreira senzaciju i savlada favorizovane Šveđane, pri čemu Izrael ne bi smio da porazi Rumune.

Postoji i računica po kojoj BiH i sa remijem ide dalje, ali bi tada Izrael morao da doživi poraz u okršaju sa Rumunima.

Ukoliko ne uspiju da se plasiraju u glavnu rundu, bh. rukometaši će razigravati za plasman od 13. do 24. mjesta.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

zmajići Rukomet BiH

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