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Pogledajte Paunovića emotivnijeg nego ikad: Glas mu zadrhtao i oči mu se napunile suzama

Pogledajte Paunovića emotivnijeg nego ikad: Glas mu zadrhtao i oči mu se napunile suzama

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Selektor Srbije iskreno priznao da jeste podnosio ostavku razočaran junskim okupljanjem. Pogledajte i poslušajte selektora emotivnijeg nego ikad.

Veljko Paunović o ostavci u srbiji Izvor: MN PRESS

Selektor Srbije Veljko Paunović je veoma emotivno odgovorio na pitanje da li je tačno da je u junu podnio ostavku. Priznao je da jeste i obrazložio zašto je to učinio, na vrhuncu svog nezadovoljstva opštim lošim ambijentom oko nacionalnog tima i prije svega ogromnim brojem otkaza seniora.

"Tačno je da sam podnio ostavku, tačno je da sam bio jako razočaran i osjećam odgovornost za to, za negativno okupljanje po svakom pitanju. Međutim, prošao je određeni period od tada i obnovio sam vjeru u sve ovo što radimo i zbog čega sam došao", kazao je Paunović novinarima, vidno emotivan.

"Ali hoću da kažem još jednu stvar, neću ničije vrijeme da trošim, a ni svoje. Sada u Ligi nacija želim da vidim ono zbog čega smo svi ovdje. Da naša reprezentacija bude što i očekujemo - takmičarska i jaka, na nivou na kojem smo u jednom trenutku bili. Da vidimo da li možemo da igramo kao tim, da se borimo, da igramo dobar fudbal, da ne odustajemo ni u jednom trenutku, da nikada nikome ne položimo oružje. Ako to ne budem vidio, nemam ja šta da tražim ovdje", dodao je on.

"Sve što je iza nas samo nam služi da nas pokrene, jer smo do sada bili zakočeni. To je razlog zašto sam tako razmišljao u junu i zašto sam ponudio ostavku", kazao je Paunović.

Pogledajte i poslušajte najemotivniji trenutak Paunovićevog obraćanja:

Pogledajte

01:43
Veljko Paunović zaplakao u prenosu
Izvor: TV Arena sport
Izvor: TV Arena sport

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Tagovi

Veljko Paunović Srbija orlovi

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