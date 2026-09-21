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"Turska zaslužuje tri mjesta u Evroligi": Alimpijević nema ni najmanju dilemu pred start sezone

"Turska zaslužuje tri mjesta u Evroligi": Alimpijević nema ni najmanju dilemu pred start sezone

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Srpski stručnjak jako je zadovoljan kako napreduje košarka u Turskoj i pozivnica Evrolige je samo kruna tog rada.

Dušan Alimpijević Turska zaslužuje tri mjesta u Evroligi Izvor: MN PRESS

Novajlija u Evroligi, ekipa Bešiktaša, imaće priliku da osvoji trofej prije zvaničnog početka sezone. Izabranici Dušana Alimpijevića igraju u finalu turskog Superkupa protiv Fenerbahčea, što će biti sjajna uvertira za ono što nas čeka u narednim mjesecima.

Bešiktaš je odavno pokazao da može da se nosi sa Fenerbahčeom i Efesom, ali Evroliga je potpuno druga dimenzija u odnosu na Evrokup, gdje su igrali proteklih sezona.

"Veoma smo srećni i ponosni što smo ovdje. To je pokazatelj da smo uradili veoma dobar posao. Sutra ćemo na utakmici dati sve od sebe. Četiri ili pet puta smo se u finalima sastajali sa Fenerbahčeom. Očekuje nas zaista kvalitetan protivnik prema kojem moramo da imamo veliko poštovanje. Svjesni smo koliko je 39. Kup predsjednika Republike Turske prestižno takmičenje u ovoj zemlji. Na neki način, igranje u ovom finalu predstavlja nagradu za ono što smo uradili prošle sezone", rekao je Alimpijević.

Još ekipe nisu na željenom nivou, ali selektor Srbije zna da neće manjkati karaktera i borbe.

"Možda sutra ni jedna ni druga ekipa neće prikazati najbolju ili najljepšu košarku. Sezona je tek počela i još nismo završili pripreme. Ali upravo to ovo finale čini zanimljivim. Iako još nismo dostigli željeni nivo forme, obje ekipe će pokušati da pruže maksimum. Mislim da će ključni faktor biti karakter koji ćemo pokazati na terenu".

Turska ima tri predstavnika u Evroligi od ove godine, a Alimpijević smatra da je to potpuno zasluženo.

"Pošto smo u Evroligi, nemamo pritisak. Naprotiv, osjećamo zadovoljstvo i sreću. Kada vidimo koliko se u Turskoj ulaže u košarku, mislim da je ovo zemlja koja zaslužuje da ima tri predstavnika u Evroligi. Ovdje ne govorim samo o Bešiktašu. Čak i da mi nismo uspjeli, smatrao sam da bi trebalo da postoji i treći turski klub koji bi predstavljao ovu zemlju u Evroligi", zaključio je Alimpijević.

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Tagovi

KK Bešiktaš košarka Evroliga Dušan Alimpijević treneri

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