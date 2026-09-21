logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Radnički dobio pakleni žrijeb u Ligi šampiona: Nije moglo gore

Radnički dobio pakleni žrijeb u Ligi šampiona: Nije moglo gore

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Srpski klub će morati protiv višestrukog šampiona Evrope.

Protivnici VK Radnički Kragujevac u Ligi šampiona Izvor: VK Radnički Kragujevac

Vaterpolisti Radničkog dobili su jako tešku grupu u Ligi šampiona. Rivali Kragujevčanima u borbi za plasman među osam najboljih timova Evrope biće dva italijanska giganta Pro Reko i Breša, kao i neugodna rumunska Oradea.

Pred Šumadincima je ponovo ozbiljan zadatak u najelitnijem klupskom takmičenju, ali i prilika za nove velike okršaje protiv samog krema evropskog vaterpola. Najveći rival Kragujevčanima je najtrofejniji evropski klub, Pro Reko, koji u svojim vitrinama ima čak 11 pehara šampiona Starog kontinenta. Italijanski velikan je u želji da se vrati na tron dodatno pojačao ionako moćan sastav – u njihove redove stigli su proslavljeni hrvatski golman Marko Bijač i ubitični ljevoruki mađarski golgeter Gergo Zalanki.

Izvor: MN PRESS

Izuzetno neugodan rival biće i italijanski vicešampion Breša. Predvođena sa nekoliko domaćih reprezentativaca, Breša godinama važi za jednu od najčvršćih ekipa u Evropi, što je potvrdila i prethodne sezone plasmanom u TOP 8 fazu. Sastav grupe kompletira rumunska Oradea, koja sa jasnom ambicijom da pomrsi račune favoritima i domogne se četvrtfinala, kao što je to učinila pretprošle sezone.

Sve grupe Lige šampiona:

Grupa A: Hanover, Jadran m:tel HN, Olimpijakos, Sabadelj

Grupa B: Pro Reko, Radnički, Breša, Oradea

Grupa C: Barseloneta, Mladost, Novi Beograd, Jadran ST

Grupa D: Marsej, Ferencvaroš, Panatinaikos, Steaua

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

VK Radnički Kragujevac Vaterpolo

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC