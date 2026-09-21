Radnički dobio pakleni žrijeb u Ligi šampiona: Nije moglo gore

Srpski klub će morati protiv višestrukog šampiona Evrope.

Izvor: VK Radnički Kragujevac

Vaterpolisti Radničkog dobili su jako tešku grupu u Ligi šampiona. Rivali Kragujevčanima u borbi za plasman među osam najboljih timova Evrope biće dva italijanska giganta Pro Reko i Breša, kao i neugodna rumunska Oradea.

Pred Šumadincima je ponovo ozbiljan zadatak u najelitnijem klupskom takmičenju, ali i prilika za nove velike okršaje protiv samog krema evropskog vaterpola. Najveći rival Kragujevčanima je najtrofejniji evropski klub, Pro Reko, koji u svojim vitrinama ima čak 11 pehara šampiona Starog kontinenta. Italijanski velikan je u želji da se vrati na tron dodatno pojačao ionako moćan sastav – u njihove redove stigli su proslavljeni hrvatski golman Marko Bijač i ubitični ljevoruki mađarski golgeter Gergo Zalanki.

Izvor: MN PRESS

Izuzetno neugodan rival biće i italijanski vicešampion Breša. Predvođena sa nekoliko domaćih reprezentativaca, Breša godinama važi za jednu od najčvršćih ekipa u Evropi, što je potvrdila i prethodne sezone plasmanom u TOP 8 fazu. Sastav grupe kompletira rumunska Oradea, koja sa jasnom ambicijom da pomrsi račune favoritima i domogne se četvrtfinala, kao što je to učinila pretprošle sezone.

Sve grupe Lige šampiona:

Grupa A: Hanover, Jadran m:tel HN, Olimpijakos, Sabadelj

Grupa B: Pro Reko, Radnički, Breša, Oradea

Grupa C: Barseloneta, Mladost, Novi Beograd, Jadran ST

Grupa D: Marsej, Ferencvaroš, Panatinaikos, Steaua

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!