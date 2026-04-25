Radnički iz Kragujevca na korak od novog evropskog finala

Radnički je odigrao sjajan meč sa Marsejom i pobjedom došao na korak od finala Evrokupa. Jedan od heroja pobede bio je 41-godišnji Duško Pijetlović.

Vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca su na korak od plasmana u finale Evrokupa! Tim Uroša Stevanovića savladao je u prvom meču četvrtfinala na svom terenu tim Marseja 17:14 (3:2, 3:5, 7:5, 4:2). Sada se čeka revanš u Francuskoj 9. maja na Dan pobjede i nadamo se da će i tu Kragujevčani upisati pobjedu.

Najbolji pojedinac bio je Radoslav Filipović sa 14 odbrana na golu Radničkog, dok je najefikasniji sa 4 gola i 3 asistencije bio Strahinja Rašović.Boris Vapenski je dao 3 gola, a Andrija Prlainović i Nikola Jakšić po 2. Na svoj 41. rođendan ovaj meč odigrao je Duško Pijetlović i takođe dao dva gola!

U drugom meču polufinala Jadran je savladao BVSC 13:12 (1:2, 5:3, 4:2, 5:3) i vidjećemo da li će drugi finalista biti ekipa iz Hrvatske ili iz Mađarske.

Šta su rekli treneri?

"Detalji su svakako presudili. Mislim da smo jednako dobro igrali u drugom poluvremenu. Mislim da je značajno da sam zaslužio crveni karton, da sam ga opravdano isprovocirao. Ostaje mi da čestitam sportskim prijateljima i zato ću umjeren biti u izjavi, jer ih zaista smatram sportskim prijateljima i rade odlčan posao dugi niz godina i zaslužili su svakako pobjedu. Bila je prava utakmica, muška sa nekoliko detalja. Izuzetno sam ponosan na moju ekipu, zadovoljan i mislim da će utakmica u Marseju biti prava. Mislim da je ovo Top 8 Evrolige nivo. Apsolutno smatram da je ovo nadoknadivo", rekao je trener Marseja Miloš Šćepanović nakon meča.

Selektor Srbije i prvi trener Radničkog Uroš Stevanović je poslije pobjede svog tima pohvalio Nikolu Jakšića koji je odigrao poluvrijeme sa zatvorenim okom.

"Prvo bih čestitao njemu, bilo mu je zatvoreno oko skroz, a on je na poluvremenu rekao da hoće da igra. Muški je zaista odigrao. Čestitao bih ekipi na borbi i strpljenju. Izdržali smo do kraja, znali smo da je ovo samo prvi meč. Na kraju smo došli na ta tri razlike, ne bi bilo nezasluženo da je bilo manje. Ništa nije gotovo, daleko od toga. Na nama je da se odmorimo, spremimo za revanš u Marseju gdje će sve biti na njihovoj strani. Mi idemo odbranu po odbranu, napad po napad bez obzira na razliku, Tako idemo i u revanš kao da je 0:0. Znamo šta nas čeka, da probamo da izborimo drugu godinu zaredom finale evropskog takmičenja", rekao je on.

