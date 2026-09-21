Nisu svi prošli "drugi krug" kod Rijere: Probao 29 igrača u Zvezdi, mora da siječe i čeka bolje

Albert Rijera je isprobao 29 igrača Crvene zvezde, ali ne mogu svi proći "drugi krug". Očekuju se velike promjene u timu od zime.

Izvor: Filip Stevanovic / AFP / Profimedia

Albert Rijera vodio je Crvenu zvezdu do sada na devet utakmica; ostvario je sedam pobjeda, dva remija i jedan poraz, onaj po kom će se njegov dosadašnji mandat pamtiti. Da bi se zaboravila katastrofa u Plzenju (5:1), zbog koje je Zvezda ispala u Konferencijsku ligu, biće potrebno dosta promjena i Rijera je već počeo da radi na tome.

Praktično od njegovog dolaska na "Marakanu" počela je "audicija" za ovu i narednu sezonu. Svi su pod znakom pitanja, da se dokažu da mogu da igraju fudbal koji je zamislio Albert Rijera. Tako su šansu dobili čak i oni koji su bili otpisani kod Dejana Stankovića i vidjeli smo da je Rijera daleko fleksibilniji - ne kažnjava surovo poslije jedne greške, spreman je da sačeka sve i ima strpljenja, samo je pitanje - da li ima vremena za to?

Ne mogu svi u "drugi krug"

Izvor: MN PRESS

Rijera je do sada "isprobao" čak 29 fudbalera Crvene zvezde. Neki od njih su pokazali više, neki manje, a neki su još na audiciji i konačna ocjena se očekuje poslije završetka prvog dijela sezone. Ipak, jasno je da Rijera ne može ni da računa na sve igrače, i tu će morati da "siječe".

Već po dolasku u Zvezdu je rekao da mu nije potreban Nair Tiknizjan, potom je dao "zeleno svjetlo" i za odlazak Seola, kao i za Džeja Enema koji je kod njega odigrao tri utakmice.

Od igrača koji su ostali u Zvezdi, za sada se čini da najviše problema imaju štoperi koji su "natjerani" da igraju bekove u novom sistemu. Posebno se mučio Frenklin Tebo Učena, koji je na mjestu lijevog beka imao zaista veliki broj grešaka - prije svega protiv Plzenja i Partizana - dok se tek nešto malo bolje u toj ulozi snašao Derik Lukasen. Štoper iz Gane je nešto bolje igrao na mjestu desnog beka, nego lijevog što je takođe isprobao Albert Rijera.

Utisak je da je promjena trenera najmanje prijala Osmanu Bukariju koji je nastupio na šest utakmica od kada je Rijera u klubu, ali je zabilježio tek jednu asistenciju, uz direktan crveni karton protiv Plzenja - koji je "pogurao" Zvezdu u Konferencijsku ligu. Uz njega, čini se da se još traži i Vasilije Kostov, koji svakako ima mjesta, ali mu je potrebna prava uloga.

Za sada, čini se da ni napadači nisu pronašli pravu formu kod Rijere, posebno se muči Marko Arnautović, vidjeli smo da Katai nije prečesto igrao, dok se od Dijenga očekuje da bude "udarna igla" kada dostigne potrebnu fizičku spremu.

Ko je oduševio Rijeru?

Za sada se čini da je najvažniji igrač Crvene zvezde Rade Krunić. Nažalost po Rijeru, trenutno je povrijeđen i zbog toga je na neki način i usporen progres crveno-bijelih, pošto je Krunić produžena ruka trenera na terenu. Iz njegove povrede, ipak je došla i pozitivna stvar po Zvezdu jer je eksplodirao Matej Gaštarov.

Igrajući na mjestu štopera, koji prelazi u vezni red, Gaštarov je pokazao da je vrlo inteligentan igrač na koga Rijera može da se osloni i treba očekivati njegovu sve veću ulogu i u Evropi, pošto je na domaćoj sceni već dokazao da pravi razliku.

Sve bolje partije vidimo od Mahmudua Bađa i Tomasa Hendela, koji su bili otpisani na početku sezone kod Stankovića, vidjeli smo da je Loizos Loizu praktično istisnuo Bukarija iz startne postave, dok je svoju ulogu pronašao i Mohamed Abu Fani - iako je djelovalo da je "završio" poslije crvenog kartona protiv Hapoel Ber Ševe.

Bez pojačanja Zvezda neće uspjeti

"Treba da igramo u petoj brzini, a ne u drugoj", ponovio je Albert Rijera nekoliko puta od kada je došao u Crvenu zvezdu i počeo da insistira na drugačijem fudbalu.

Dio fudbalera će ga razumjeti, dio neće, ali da bi Zvezda napredovala neće biti potrebno samo vrijeme i uigranost - nego i kvalitet. Ono što želi Albert Rijera mogu da izvedu samo kvalitetni igrači i često je nedovoljno uvježbavanje na treninzima, biće potrebno platiti da bi mogao da nastavi razvoj ekipe.

To se prije svega odnosi na igrače na bekovskim pozicijama, koji imaju veliku odgovornost, ofanzivnog veznog koji treba da bude spona između linija, kao i krilne igrače na kojima je Zvezda u ovom trenutku najtanja.

Dakle, treba očekivati ozbiljan juriš u zimskom prelaznom roku, posebno nakon fijaska u ovogodišnjim kvalifikacijama.

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