logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Radnički šampion Srbije u vaterpolu: Potopio je Novi Beograd, ide u Ligu šampiona

Radnički šampion Srbije u vaterpolu: Potopio je Novi Beograd, ide u Ligu šampiona

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Dominantna pobjeda Radničkog iz Kragujevca u finalu plej-ofa.

Radnički iz Kragujevca šampion Srbije u vaterpolu Izvor: RTS/Screenshot

Vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca postali su šampioni Srbije pobkedom protiv Novog Beograda u finalu plej-ofa. U poslkednjoj utakmici serije rezultat je bio 11:8, čime je tim Uroša Stevanovića osvojio treću titulu prvaka zemlje.

Pred punim tribinama bazena u Kragujevcu, dva najbolja srpska tima odmjerila su snage treći put u ovoj seriji i u sva tri meča je pobijedio Radnički. Četvrtim trijumfom u sezoni, Stevanovićev tim potvrdio je ulogu favorita u seriji i osvetio se Beograđanima za poraz u finalu Kupa.

Kragujevčani su ovim uspjehom objedinili i regionalnu i srpsku titulu ove sezone, jer su tokom proljeća takođe na svom bazenu trijumfovali i u zajedničkoj ligi srpskih i crnogorskih timova. U oba takmičenja Stevanovićeva ekipa je odbranila titule ove sezone.

Ovakvim epilogom domaćeg plej-ofa, Radnički i Novi Beograd izjednačili su se u broju osvojenih titula prvaka Srbije, pa sada oba klupa imaju po tri šampionska pehara u vitrinama. Partizan i dalje ostaje najtrofejniji tim, sa rekordnih 10 titula od raspada državne zajednice SCG.

Šampioni Srbije u vaterpolu:

  • 2026. Radnički Kragujevac
  • 2025. Radnički Kragujevac
  • 2024. Novi Beograd
  • 2023. Novi Beograd
  • 2022. Novi Beograd
  • 2021. Radnički Kragujevac
  • 2020. /
  • 2019. Šabac
  • 2018. Partizan
  • 2017. Partizan
  • 2016. Partizan
  • 2015. Partizan
  • 2014. Crvena zvezda
  • 2013. Crvena zvezda
  • 2012. Partizan
  • 2011. Partizan
  • 2010. Partizan
  • 2009. Partizan
  • 2008. Partizan
  • 2007. Partizan

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

VK Radnički Kragujevac Vaterpolo VK Novi Beograd

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC