Radnički šampion Srbije u vaterpolu: Potopio je Novi Beograd, ide u Ligu šampiona

Dominantna pobjeda Radničkog iz Kragujevca u finalu plej-ofa.
Vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca postali su šampioni Srbije pobkedom protiv Novog Beograda u finalu plej-ofa. U poslkednjoj utakmici serije rezultat je bio 11:8, čime je tim Uroša Stevanovića osvojio treću titulu prvaka zemlje.
Pred punim tribinama bazena u Kragujevcu, dva najbolja srpska tima odmjerila su snage treći put u ovoj seriji i u sva tri meča je pobijedio Radnički. Četvrtim trijumfom u sezoni, Stevanovićev tim potvrdio je ulogu favorita u seriji i osvetio se Beograđanima za poraz u finalu Kupa.
Kragujevčani su ovim uspjehom objedinili i regionalnu i srpsku titulu ove sezone, jer su tokom proljeća takođe na svom bazenu trijumfovali i u zajedničkoj ligi srpskih i crnogorskih timova. U oba takmičenja Stevanovićeva ekipa je odbranila titule ove sezone.
Ovakvim epilogom domaćeg plej-ofa, Radnički i Novi Beograd izjednačili su se u broju osvojenih titula prvaka Srbije, pa sada oba klupa imaju po tri šampionska pehara u vitrinama. Partizan i dalje ostaje najtrofejniji tim, sa rekordnih 10 titula od raspada državne zajednice SCG.
Šampioni Srbije u vaterpolu:
- 2026. Radnički Kragujevac
- 2025. Radnički Kragujevac
- 2024. Novi Beograd
- 2023. Novi Beograd
- 2022. Novi Beograd
- 2021. Radnički Kragujevac
- 2020. /
- 2019. Šabac
- 2018. Partizan
- 2017. Partizan
- 2016. Partizan
- 2015. Partizan
- 2014. Crvena zvezda
- 2013. Crvena zvezda
- 2012. Partizan
- 2011. Partizan
- 2010. Partizan
- 2009. Partizan
- 2008. Partizan
- 2007. Partizan
