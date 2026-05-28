Radnički šampion Srbije u vaterpolu: Potopio je Novi Beograd, ide u Ligu šampiona

Dominantna pobjeda Radničkog iz Kragujevca u finalu plej-ofa.

Izvor: RTS/Screenshot

Vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca postali su šampioni Srbije pobkedom protiv Novog Beograda u finalu plej-ofa. U poslkednjoj utakmici serije rezultat je bio 11:8, čime je tim Uroša Stevanovića osvojio treću titulu prvaka zemlje.

Pred punim tribinama bazena u Kragujevcu, dva najbolja srpska tima odmjerila su snage treći put u ovoj seriji i u sva tri meča je pobijedio Radnički. Četvrtim trijumfom u sezoni, Stevanovićev tim potvrdio je ulogu favorita u seriji i osvetio se Beograđanima za poraz u finalu Kupa.

Kragujevčani su ovim uspjehom objedinili i regionalnu i srpsku titulu ove sezone, jer su tokom proljeća takođe na svom bazenu trijumfovali i u zajedničkoj ligi srpskih i crnogorskih timova. U oba takmičenja Stevanovićeva ekipa je odbranila titule ove sezone.

Ovakvim epilogom domaćeg plej-ofa, Radnički i Novi Beograd izjednačili su se u broju osvojenih titula prvaka Srbije, pa sada oba klupa imaju po tri šampionska pehara u vitrinama. Partizan i dalje ostaje najtrofejniji tim, sa rekordnih 10 titula od raspada državne zajednice SCG.

Šampioni Srbije u vaterpolu:

2026. Radnički Kragujevac

2025. Radnički Kragujevac

2024. Novi Beograd

2023. Novi Beograd

2022. Novi Beograd

2021. Radnički Kragujevac

2020. /

2019. Šabac

2018. Partizan

2017. Partizan

2016. Partizan

2015. Partizan

2014. Crvena zvezda

2013. Crvena zvezda

2012. Partizan

2011. Partizan

2010. Partizan

2009. Partizan

2008. Partizan

2007. Partizan

