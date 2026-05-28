Haos oko Nejmara u Brazilu: Sletio helikopterom na pripreme, doktori potpisali da će ćutati o svemu

Pripreme Brazila za Svjetsko prvenstvo postale su odmah rijaliti zbog Nejmara.

Izvor: ANP, ANP / Alamy / Profimedia

Reprezentacija Brazila nije počela pripreme za Svjetsko prvenstvo (od 11. juna) onako kako selektor Karlo Anćeloti želi. Iako je Italijan znao koliki će publicitet izazvati pozivanje Nejmara na staru slavu, pretpostavka je da nije očekivao da mu "desetka" dođe na pripreme helikopterom - i to povređena.

Već u sredu, kada je Nejmar kao muzička zvijezda sletio u bazu reprezentacije u Terezopolisu, nastao je potpuni haos zbog njegove povrede. Ispostavljaju se tačnim glasine da je sve vrijeme i bio povrijeđen, pa i kada je pravio "rijaliti" na utakmici Santosa pred čitanje spiska.

Od ovog četvrtka je definitivno da Nejmar ima ozbiljnu povredu lista desne noge i da neće moći da trenira i igra sve do odlaska u SAD, u mundijalsku bazu ekipe u Nju Džersiju. U ovom trenutku, plan ljekara reprezentacije je da 12. juna Nejmar ode na snimanje i da tada bude utvrđeno definitvno da li će i kada moći da nastupa.

Hitno napustio kamp reprezentacije

Definitivno je to da ga neće biti u pripremnim utakmicama protiv Paname i Egipta 31. maja u 6. juna, a sve je izvjesnije da neće moći da igra ni u prvoj utakmici Svjetskog prvenstva, protiv Maroka 13. juna.

Kada je dijagnostikovana povreda, Nejmar je napustio bazu reprezentacije i sa njenim ljekarom otišao na preglede u jednu privatnu kliniku. "Nejmar je sproveo sve neophodne testove i utvrđena je povreda mišića. I dalje je na rehabilitaciji i očekuje se da u naredne dvije do tri nedjelje budu završene", rekao je lekar reprezentacije Rodrigo Lasmar.

Zbog Nejmarovog dolaska, "CDT" klinika u Terezopolisu je u 16 časova zatvorila vrata za druge pacijente, a svi zaposleni su morali da potpišu dokument o zaštiti podataka o Nejmaru, kako ništa ne bi "procurilo" u javnost. Nejmar je došao u kliniku oko 16 časova i ostao sat i po, pa se vratio u trening-centar Brazila. U istom periodu u četvrtak klinilka će takođe biti zatvorena.

Kada Anćeloti može da ga skloni?

U takvoj situaciji, u Brazilu već razmatraju opciju zamjene nekada jednog od najboljih svjetskih igrača, pa su tamošnji mediji citirali i šta kaže pravilnik:

Posljednji rok za zamjenu igrača pred Svjetsko prvenstvo ističe 24 sata prije prve utakmice na turniru. U slučaju Brazila, to je 12. jun u 19 časova prema tamošnjem vremenu, kada će morati da definitivno prelome da li Nejmar ostaje dio Anćelotijevog tima ili će biti odstranjen.

Potencijalna zamjena morala bi da bude jedan od igrača sa šireg spiska od 55 imena koji je brazilski savez dostavio u FIFA. Među napadačima na toj listi nalaze se: Antoni (Betis), Gabrijel Žezus (Arsenal) Igor Žezus (Notingem Forest), Žoao Pedro (Čelsi), Rišarlison (Totenhem), Pedro (Flamengo)...

