Legendarni vaterpolista novi selektor Srbije

Novi selektor Srbije biće Vladimir Vujasinović, jer je već postignut dogovor.

Vaterpolo savez Srbije nedavno je dobio novog predsjednika, pošto je funkciju preuzeo nekadšanji reprezentativni golman Slobodan Soro. Bio je to okidač za seriju događaja koji su izazvali buru u srpskom vaterpolu, pa čak i za direktan sukob na relaciji - reprezentativci VSS. Strasti bi možda mogle da se smire izborom novog selektora Srbije!

Kako saznaje "Sportal", vođenje reprezentacijom Srbije preuzeće legenda srpskog vaterpola, dugogodišnji reprezentativac i jedan od najboljih igrača koje smo imali u istoriji - Vladimir Vujasinović (52). Pred njim će biti izuzetno težak zadatak, jer je potrebno u veoma kratkom roku ugasiti požar koji tinja tokom posljednjih nekoliko sedmica.

Pitanje je da li postoji bolji čovjek za tako nešto od Vujasinovića, koji je jedan od najcijenjenijih srpskih vaterpolista svih vremena. Rođen je u Rijeci, ali je porijeklom iz sela Ivoševci kod Knina. Odrastao je u Istri, a prvi seniorski klub bilo mu je Primorje iz Rijeke. Nakon izbijanja građanskog rata u Jugoslaviji Vujasinović je karijeru nastavio u Crvenoj zvezdi, a zatim igrao za Barselonu, Partizan, Romu, Pro Reko i ponovo Partizan u kojem je okončao karijeru.

Kao reprezentativac Jugoslavije/SCG/Srbije osvojio je srebrnu i dvije bronzane medalje na Olimpijskim igrama, zlato, srebro i dvije bronze na Svjetskim prvenstvima i tri zlata i dva srebra na Evropskim prvenstvima. Na turnirima Svjetske lige stigao je do tri zlata i jednog srebra, na Svjetskom kupu osvojio je bronzu, na Univerzijadi zlato, a na Mediteranskim igrama zlato i bronzu.

Izuzetno uspješnu karijeru imao je i na klupskom nivou. Dvije titule osvojio je sa Crvenom zvezdom, tri puta je bio šampion sa Barselonom, jednom sa Romom i po četiri puta sa Pro Rekom i Partizanom. Kao vaterpolista Pro Reka tri puta je osvojio Ligu šampiona, a do istog trofeja stigao je i kao vaterpolista Partizana. Kao trener je predvodio Partizan, Pro Reko i Novi Beograd.