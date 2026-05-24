logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Legendarni vaterpolista novi selektor Srbije

Legendarni vaterpolista novi selektor Srbije

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Novi selektor Srbije biće Vladimir Vujasinović, jer je već postignut dogovor.

Novi selektor Srbije biće Vladimir Vujasinović Izvor: MN PRESS

Vaterpolo savez Srbije nedavno je dobio novog predsjednika, pošto je funkciju preuzeo nekadšanji reprezentativni golman Slobodan Soro. Bio je to okidač za seriju događaja koji su izazvali buru u srpskom vaterpolu, pa čak i za direktan sukob na relaciji - reprezentativci VSS. Strasti bi možda mogle da se smire izborom novog selektora Srbije!

Kako saznaje "Sportal", vođenje reprezentacijom Srbije preuzeće legenda srpskog vaterpola, dugogodišnji reprezentativac i jedan od najboljih igrača koje smo imali u istoriji - Vladimir Vujasinović (52). Pred njim će biti izuzetno težak zadatak, jer je potrebno u veoma kratkom roku ugasiti požar koji tinja tokom posljednjih nekoliko sedmica.

Pitanje je da li postoji bolji čovjek za tako nešto od Vujasinovića, koji je jedan od najcijenjenijih srpskih vaterpolista svih vremena. Rođen je u Rijeci, ali je porijeklom iz sela Ivoševci kod Knina. Odrastao je u Istri, a prvi seniorski klub bilo mu je Primorje iz Rijeke. Nakon izbijanja građanskog rata u Jugoslaviji Vujasinović je karijeru nastavio u Crvenoj zvezdi, a zatim igrao za Barselonu, Partizan, Romu, Pro Reko i ponovo Partizan u kojem je okončao karijeru.

Kao reprezentativac Jugoslavije/SCG/Srbije osvojio je srebrnu i dvije bronzane medalje na Olimpijskim igrama, zlato, srebro i dvije bronze na Svjetskim prvenstvima i tri zlata i dva srebra na Evropskim prvenstvima. Na turnirima Svjetske lige stigao je do tri zlata i jednog srebra, na Svjetskom kupu osvojio je bronzu, na Univerzijadi zlato, a na Mediteranskim igrama zlato i bronzu.

Izuzetno uspješnu karijeru imao je i na klupskom nivou. Dvije titule osvojio je sa Crvenom zvezdom, tri puta je bio šampion sa Barselonom, jednom sa Romom i po četiri puta sa Pro Rekom i Partizanom. Kao vaterpolista Pro Reka tri puta je osvojio Ligu šampiona, a do istog trofeja stigao je i kao vaterpolista Partizana. Kao trener je predvodio Partizan, Pro Reko i Novi Beograd.

Tagovi

Vaterpolo

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC