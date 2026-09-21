Džaka priznao da je falsifikovao sertifikat o vakcinaciji, prijeti mu zatvor!

Švajcarac Granit Džaka se oglasio saopštenjem i priznao krivicu.

Izvor: Fran Santiago / Getty images / Profimedia

Švajcarac Granit Džaka u epicentru je velikog skandala. Fudbaler albanskog porijekla je priznao da je falsifikovao sertifikat o vakcinaciji i sada mu prijeti velika kazna. Da li će ovo njegovo priznanje biti olakšavajuća okolnost, vidjećemo, ali najgori scenario bio bi pet godina zatvora.

Tim povodom se oglasio nekadašnji fudbaler Arsenala, a sada član Sanderlenda. Sporna situacija se dogodila dok je još nosio dres "tobdžija", a u saopštenju javnosti navodi da je spreman da preuzme punu odgovornost za ovu prevaru.

"Posljednjih dana mnogo se izvještavalo o jednom događaju iz moje prošlosti. Želim lično da se izjasnim o tome. U vezi sa vakcinacijom protiv kovida 19, tada sam bio veoma nesiguran i imao sam velike nedoumice. Imao sam duboko nepovjerenje prema vakcini i bio sam pod uticajem strahova i nesigurnosti", piše u saopštenju Džake.

"U toj emotivno uzburkanoj situaciji odlučio sam da nabavim potvrdu o vakcinaciji, umjesto da otvorena pitanja razjasnim predviđenim putem. Danas jasno vidim da to nije bio pravi put. Bila je to greška. Žao mi je zbog toga. Preuzimam odgovornost za ovu odluku, suočavam se sa potrebom da se slučaj u potpunosti razjasni i u potpunosti sarađujem sa nadležnim organima", zaključuje proslavljeni fudbaler.

Ostaje bez kapitenske trake

Zbog tog incidenta, kapiten Džaka ove nedjelje neće putovati sa švajcarskom reprezentacijom.

"Pozdravljamo Granitovu odluku da preduzme ovaj korak i pozabavi se nastalom situacijom. Istovremeno, zajednički smo zaključili da je u najboljem interesu tima da ovaj pripremni ciklus završi bez njega", izjavio je predsjednik saveza Peter Knabel.

Švajcarci već izračunali kaznu

Kako je prenio švajcarski "Blik", Džaku čeka velika kazna, ali još uvijek nije tačno definisana njegova krivica. Mogao bi da prođe sa novčanom kaznom, ali nije isključena ni zatvorska.

"Za falsifikovanje isprave može biti izrečena novčana kazna ili kazna zatvora u trajanju do pet godina. Za pokretanje krivičnog postupka neophodna je konkretna početna sumnja. Krivična optužba mora biti jasno definisana, a moraju da postoje i indicije koje terete osumnjičenog. Onaj ko nema prethodne osude može da očekuje novčanu kaznu koja bi bila uslovna. Uz to, može biti izrečena i novčana globa u iznosu do 10.000 franaka", piše ovaj list.

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