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Izbio haos zbog Granita Džake: Usred Svjetskog prvenstva posvađao Engleze

Izbio haos zbog Granita Džake: Usred Svjetskog prvenstva posvađao Engleze

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Granit Džaka ne mrda iz Sanderlenda i Čelsi će morati da traži pojačanja na drugom mjestu.

Sanderlend odbio ponudu Čelsija za Džaku Izvor: EPA/PETER KLAUNZER

Granit Džaka trenutno igra na Svjetskom prvenstvu u dresu Švajcarske gde je već znao da "zakuva", a "zakuvalo" se zbog njega na transfer tržištu. Iako su mnogi objavili da je on već prešao u redove Čelsija to se nije desilo jer je prema navodima iz Engleske tim iz Londona poslao neodgovarajuću ponudu- 

Sanderlend u čijem je dresu sjajno igrao ove sezone nema namjeru da prihvati "uvredljiu" ponudu od 9.000.000 evra za svog kapitena, a čak su poručili da nema ju namjeru da ga prodaju ni po koju cijenu. 

Novi trener "plavaca" Ćabi Alonso je sa Džakom radio u Bajer Leverkuzenu i htio je da ga dovede u novi klub, ali je očigledno uprava na čelu sa Tedom Bolijem probala da to uradi sa sićom. 

Dok Džaka čeka duel Švajcarske sa Alžirom u nokaut fazi Svjetskog prvenstva Sanderlend želi da zadrži svog pouzdanog vezistu koji će uskoro napuniti 34 godine. Sa klubom Džaka ima ugovor još dvije sezone i nema namjeru da ode. 

Albanac koji nastupa za selekciju Švajcarske i kome će meč sa Alžirom biti 150. u reprezentativnoj karijeri počeo je da igra u rodnom Bazelu, da bi nakon toga godinama nosio dres Borusije Menhengladbah i Arsenač prije dolaska u Leverkuzen, pa Sanderlend.

Tagovi

Sanderlend Granit Džaka Čelsi Mundijal 2026

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