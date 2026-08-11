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Jokić otišao kod frizera u Sombor, ostavio ga bez teksta: "Nikola, veliki si"

Jokić otišao kod frizera u Sombor, ostavio ga bez teksta: "Nikola, veliki si"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Frizer Nikole Jokića u Somboru objavio fotografiju poslije šišanja i priznao da ga je MVP oduševio.

Nikola jokic kod frizera u somboru Izvor: Instagram/salonibasta

Najbolji košarkaš svijeta Nikola Jokić (31) posjetio je jedan frizerski studio u Somboru i oduševio frizera. Poslije šišanja je domaćinu ostavio potpisani dres Denver Nagetsa i košarkaške lopte sa svojim autogramom.

Koliko je somborski frizer bio oduševljen pokazala je i njegova poruka na društvenim mrežama studija: "Neke ljude ne čini velikim samo ono što postižu, već kakvi ostanu kada dostignu vrh. Nikola Jokić. Veliki šampion, još veći čovjek".

Pogledajte fotografije:

Nikola se šišao zbog posebnog razloga

Nikola Jokić se sredio zbog dolaska u Beograd, gdje će od četvrtka biti sa reprezentacijom Srbije zbog prijateljskih utakmica protiv Francuske i kvalifikacionih za Svjetsko prvenstvo protiv Islanda u Beogradskoj areni 28. avgusta i protiv Italije u Pezaru, 31. avgusta.

Jokić će i na tim utakmicama biti kapiten reprezentacije Srbije.

Reprezentacija Srbije biće na okupu od prekosutra, kada je okupljanje u hotelu Kraun plaza i kada će se javnosti obratiti srpski selektor Dušan Alimpijević.

Bonus video:

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Nikola Jokić na konjskim trkama Dužijanca
Izvor: Arena Sport
Izvor: Arena Sport

(MONDO)

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Nikola Jokić

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