Granita Džaku provocirali srpskom zastavom

Navijači iz Srbije provocirali su Granita Džaku srpskom zastavom na Svjetskom prvenstvu. Mahali su njom na nekoliko metara od njega, dok je izvodio penal protiv Kolumbije u Vankuveru, u osmini finala SP.

Izvor: Arena 1 premium/Printscreen

Navijači iz Srbije mahali su srpskom zastavom - trobojkom sa ocilima - pred Granitom Džakom (33), kapitenom Švajcarske i poznatim provokatorom. Radili su to u Vankuveru, u njegovom najvažnijem trenutku na Svjetskom prvenstvu, dok je izvodio penal u uzbudljivom meču protiv Kolumbije.

Džaka je sigurno dobro vidio zastavu zemlje iz koje vuče korijene, a kojoj je u nekoliko situacija slao užasne poruke. Ipak, nije ga omelo i dao je gol, iako nije najbolje izveo penal. Pogledajte tu situaciju.

Pogledajte 01:16 Granit Džaka i srpska zastava iza gola Izvor: Arena 1 Premium Izvor: Arena 1 Premium

Džaka i Švajcarci su prošli u četvrtfinale Svjetskog prvenstva i u njemu će igrati protiv Argentine i maestralnog Lionela Mesija.

Džaka ima stare razmirice sa Srbima

Granit Džaka igra na svom četvrtom Mundijalu, a ovo je prvi od 2014. da se nije suočio protiv Srbije. Skandalozno se ponašao i u Rusiji 2018, gdje je slavio golove protiv naše reprezentacije pokazujući albanskog "orla", da bi provocirao Srbe simbolom iredentističke "Velike Albanije".

Ovako je to izgledalo.

Skandalozno se ponašao Džaka i 2022. godine, kada je pred kamerama na albanskom jeziku psovao majku srpskim igračima i ponovo se našao u centru pažnje na izuzetno negativan način.

Baš tada je poželio da obuče i dres saigrača Jašarija i da ga obrne tako da na grudima nosi prezime koje je nosio i nekadašnji poznati terorista OVK Adem Jašari.

Izgladio je odnose sa Srbima?

Džaka je prošle godine sa Švajcarskom gostovao srpskoj reprezentaciji u Leskovcu i tada nije izazivao provokacije, očigledno naučivši lekciju iz svojih grešaka, ali i posljedica koje je trpio prije svega u Švajcarskoj, od tamošnjeg saveza.

Ostao je upamćen njegov sportski pozdrav sa reprezentativcima Srbije poslije pobjede srpskog tima 2:0 na stadionu Dubočica.

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Džaka vuče korijene iz Podujeva, u Prištini doživio pakao

Otac Granita Džake, Ragip Džaka, rođen je u Podujevu na Kosovu i Metohiji, kao i njegova majka. Džake su se preselile u Švajcarsku 1990, dvije godine prije rođenja Granita Džake.

Prošle godine Džaka je imao i velike neprijatnosti u Prištini, na utakmici protiv reprezentacije samoproglašenog "Kosova", jer su mu navijači zviždali pri svakom kontaktu sa loptom. Jako mu je teško to palo, skoro je zaplakao na stadionu i veoma utučen je otišao nazad kući u Švajcarsku.