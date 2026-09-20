Novak Đoković pecnuo Janika Sinera i Karlosa Alkaraza: "Kopiraju me"

Srpski as Novak Đoković dao je zanimljiv komentar na stilove igre dvojice najboljih tenisera današnjice, Sinera i Alkaraza.

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Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković objavio je zanimljiv video na svom Instagram nalogu. On je ljetos boravio u Njujorku gdje je promovisao svoj dokumentarac, a usput je bio gost popularne emisije kod američkog komičara Kevina Harta. Koncept je takav da gosti sjede u kadama sa ledenim kupkama, dok ih Hart "rešeta" pitanjima.

Jedan segment emisije bio je posvećen mentorstvu mlađih igrača, a Novak je iskoristio šansu da se našali sa trenutno najvećim rivalama, Janikom Sinerom i Karlosom Alkarazom.

"Da li si uzeo neke od mlađih igrača pod svoje okrilje?", upitao je Hart, ali nije očekivao ovakav Novakov odgovor:

"Mislim da svi koji prate tenis, Siner i Alkaraz... Znate kako igraju, zar ne? Znate njihove stilove? Na koga podsjećaju?", rekao je Đoković.

Amerikanac se složio da vidi uticaj srpskog asa na igru mladih nada. "Za mene je to najljepši kompliment. Ako sam uspio da ostavim uticaj, srećan sam, jer je upravo to cilj."

Savjeti Janiku Sineru

Nije tajna da je Novak pomogao svakome ko bi ga upitao za mišljenje, a upravo je Siner bio među mladim nadama kojima je pomogao.

"Sve sam mu iznio - sve što sam primijetio na terenu: njegove slabosti, snage, stvari na kojima mora da poradi... a onda me je, naredne tri godine, pobijeđivao na Vimbldonu - svake proklete godine! Tako da, možda sam pogriješio, ne znam", rekao je Novak i izazvao smijeh u studiju.

Otkrio je kako mu je prišao Daren Kejhil i direktno upitao šta misli o Sinerovoj igri. Đoković oklijevao ni najmanje, dao mu je sugestije koje su mu jako značile u proboju u sam teniski vrh.

"Ako sam za ovih 20 godina koliko se bavim tenisom uspio da utičem i inspirišem novu generaciju da igraju bolje nego što sam ja igrao u najboljim godinama, srećan sam jer je to cijela poenta. Nećeš sve što si naučio i dostigao ponijeti u svojoj glavi, moraš to da podijeliš. Pokušavam da budem otvorenog srca, pričam sa njima kad god mi se obrate", rekao je Novak i otkrio da ga je Daren Kejhil upistao za savjet jednom prilikom:

"Sinerov trener mi se obratio kada sam ga jednom pobijedio na Vimbldonu, on je tada bio mlad, i sada je mlad, mislim da je to bilo prije tri godine. On me je pitao: 'Šta misliš o njemu? Na čemu treba da radimo? Ako ne želiš da kažeš jer ste rivali, ako ga gledaš kao prijetnju razumijem'. Ja sam rekao: ' Ne, ne, ne, želi da podijelim to sa vama'", ispričao je tada Novak.

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(MONDO)