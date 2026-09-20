logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Novak Đoković pecnuo Janika Sinera i Karlosa Alkaraza: "Kopiraju me"

Novak Đoković pecnuo Janika Sinera i Karlosa Alkaraza: "Kopiraju me"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Srpski as Novak Đoković dao je zanimljiv komentar na stilove igre dvojice najboljih tenisera današnjice, Sinera i Alkaraza.

Novak Đoković pecnuo Janika Sinera i Karlosa Alkaraza: "Kopiraju me" Izvor: Crystal Li / Alamy / Profimedia

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković objavio je zanimljiv video na svom Instagram nalogu. On je ljetos boravio u Njujorku gdje je promovisao svoj dokumentarac, a usput je bio gost popularne emisije kod američkog komičara Kevina Harta. Koncept je takav da gosti sjede u kadama sa ledenim kupkama, dok ih Hart "rešeta" pitanjima.

Jedan segment emisije bio je posvećen mentorstvu mlađih igrača, a Novak je iskoristio šansu da se našali sa trenutno najvećim rivalama, Janikom Sinerom i Karlosom Alkarazom.

"Da li si uzeo neke od mlađih igrača pod svoje okrilje?", upitao je Hart, ali nije očekivao ovakav Novakov odgovor:

"Mislim da svi koji prate tenis, Siner i Alkaraz... Znate kako igraju, zar ne? Znate njihove stilove? Na koga podsjećaju?", rekao je Đoković.

 Amerikanac se složio da vidi uticaj srpskog asa na igru mladih nada. "Za mene je to najljepši kompliment. Ako sam uspio da ostavim uticaj, srećan sam, jer je upravo to cilj."

Savjeti Janiku Sineru

Nije tajna da je Novak pomogao svakome ko bi ga upitao za mišljenje, a upravo je Siner bio među mladim nadama kojima je pomogao.

"Sve sam mu iznio - sve što sam primijetio na terenu: njegove slabosti, snage, stvari na kojima mora da poradi... a onda me je, naredne tri godine, pobijeđivao na Vimbldonu - svake proklete godine! Tako da, možda sam pogriješio, ne znam", rekao je Novak i izazvao smijeh u studiju.

Otkrio je kako mu je prišao Daren Kejhil i direktno upitao šta misli o Sinerovoj igri. Đoković oklijevao ni najmanje, dao mu je sugestije koje su mu jako značile u proboju u sam teniski vrh.

 "Ako sam za ovih 20 godina koliko se bavim tenisom uspio da utičem i inspirišem novu generaciju da igraju bolje nego što sam ja igrao u najboljim godinama, srećan sam jer je to cijela poenta. Nećeš sve što si naučio i dostigao ponijeti u svojoj glavi, moraš to da podijeliš. Pokušavam da budem otvorenog srca, pričam sa njima kad god mi se obrate", rekao je Novak i otkrio da ga je Daren Kejhil upistao za savjet jednom prilikom:

"Sinerov trener mi se obratio kada sam ga jednom pobijedio na Vimbldonu, on je tada bio mlad, i sada je mlad, mislim da je to bilo prije tri godine. On me je pitao: 'Šta misliš o njemu? Na čemu treba da radimo? Ako ne želiš da kažeš jer ste rivali, ako ga gledaš kao prijetnju razumijem'. Ja sam rekao: ' Ne, ne, ne, želi da podijelim to sa vama'", ispričao je tada Novak.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

01:00
Novak Đoković povraća i mere mu puls
Izvor: Arena tenis
Izvor: Arena tenis

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Janik Siner Karlos Alkaraz Novak Đoković

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC