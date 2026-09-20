logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Rendžers pobijedio Seltik: I bez Srba su bolji od najvećeg rivala

Rendžers pobijedio Seltik: I bez Srba su bolji od najvećeg rivala

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Fudbaleri Rendžersa pobijedili su najvećeg rivala Seltik 1:0 (1:0) u sedmom kolu škotskog Premijeršipa.

Rendžers pobijedio Seltik: I bez Srba su bolji od najvećeg rivala Izvor: Jamie Johnston / imago sportfotodienst / Profimedia

Vanja Dragojević je meč presjedio na klupi, a Koste Nedeljkovića nije bilo u kombinaciji, ali je Rendžers ipak uspio da savlada Seltik u gostima 1:0 (1:0).

Za razliku od meča u četvrtfinalu Liga kupa na stadionu Rendžersa prije nedjelju dana kada je bilo 3:0 (1:0) sada smo vidjeli samo jedan pogodak. Postigao ga je Nader u 33. minutu, a iako je Maknaja dao gol u 74. minutu za 2:0 on je poništen. Ipak ostali su bodovi Rendžersu.

Seltik je uprkos porazu na prvom mjestu na tabeli sa 18 bodova, Rendžers je drugi sa 15,a Hartsi imaju 13. Iza su Dandi i Sent Miren sa 10.

(MONDO)

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:22
Vanja Dragojević i Aleksandar Katai se pozdravljaju pred početak derbija
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

Možda će vas zanimati

Tagovi

Old Firm Glazgov Rendžers Seltik

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC