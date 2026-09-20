Rendžers pobijedio Seltik: I bez Srba su bolji od najvećeg rivala

Fudbaleri Rendžersa pobijedili su najvećeg rivala Seltik 1:0 (1:0) u sedmom kolu škotskog Premijeršipa.

Izvor: Jamie Johnston / imago sportfotodienst / Profimedia

Vanja Dragojević je meč presjedio na klupi, a Koste Nedeljkovića nije bilo u kombinaciji, ali je Rendžers ipak uspio da savlada Seltik u gostima 1:0 (1:0).

Za razliku od meča u četvrtfinalu Liga kupa na stadionu Rendžersa prije nedjelju dana kada je bilo 3:0 (1:0) sada smo vidjeli samo jedan pogodak. Postigao ga je Nader u 33. minutu, a iako je Maknaja dao gol u 74. minutu za 2:0 on je poništen. Ipak ostali su bodovi Rendžersu.

Seltik je uprkos porazu na prvom mjestu na tabeli sa 18 bodova, Rendžers je drugi sa 15,a Hartsi imaju 13. Iza su Dandi i Sent Miren sa 10.

⚪ | Ryan Don Naderi's winning goal for Rangers against Celtic! pic.twitter.com/9nQMP186DH — The Moment Football (@themomentfooty)September 20, 2026

(MONDO)

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