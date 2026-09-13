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Rendžers razbio Seltik u “Old firmu” za polufinale škotskog Liga kupa (VIDEO)

Rendžers razbio Seltik u “Old firmu” za polufinale škotskog Liga kupa (VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Fudbaleri Rendžersa posljednji su učesnici polufinala Liga kupa Škotske, nakon što su na svom "Ajbroksu" deklasirali najvećeg rivala, ekipu Seltika, rezultatom 3:0.

Rendžers razbio Seltik u “Old firmu” Izvor: Andrew Milligan, PA Images / Alamy / Profimedia

Za “kelte” je ovo još jedan u nizu teških udaraca na samom početku sezone. Nakon eliminacije od LASK-a u mečevima plej-ofu za Ligu šampiona krajem avgusta, zeleno-bijeli su doživjeli novu šamarčinu, ovog puta na domaćoj sceni.

Iako je Liga kup najmanje važno takmičenje za Seltik u sezoni, ubjedljiv poraz od najljućeg rivala uz veoma slabu igru na “Old firmu” svakako će upaliti sve alarme u klubu.

S druge strane, Rendžers je dominirao od prvog minuta i zasluženo prošao dalje.

“Policajci” su poveli u 23. minutu golom kapitena Danijela Nila, kojem je asistirao Kelvin Kelsi, da bi u 59. Kelsi sam pogodio mrežu Seltika. Tačku na sigurnu pobjedu Rendžersa stavio je Nil svojim drugim golom u 75. minutu.

Nakon trećeg gola viđene su i varnice na terenu. Burno je reagovao Hajsem Hasan, što je izazvalo masovno naguravanje i čarke igrača oba tima pored aut-linije.

Strasti su se ubrzo smirile, a utakmica je privedena kraju u slavljeničkoj atmosferi na tribinama “Ajbroksa”

Rendžers se u polufinalu Liga kupa Škotske pridružio ekipama Aberdina, Hibernijana i Hartsa.

(MONDO)

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Tagovi

Glazgov Rendžers Seltik Old Firm

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