logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Epska pobjeda Seltika u Old Firmu: Makazice gurnule Rendžers u ponor, igraće se istorijski meč za titulu

Epska pobjeda Seltika u Old Firmu: Makazice gurnule Rendžers u ponor, igraće se istorijski meč za titulu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Seltik pobijedio Rendžers 3:1 i golom makazicama Dajzena Maede zakazao meč za titulu protiv Hartsa

Seltik Izvor: Andrew Milligan / PA Images / Profimedia

Fudbaleri Seltika pobijedili su Rendžers 3:1 (1:1) u Old Firmu u Glazgovu i prišli lideru Hartsu na samo bod zaostatka. Do kraja prvenstva Škotske igraće se još dva kola, a u posljednjem, sljedeće subote, u Glazgovu će igrati upravo Seltik - Harts. Biće to utakmica za titulu i jedna od najuzbudljivijih završnica sezone u novijoj istoriji evropskog fudbala. Naravno, sve pod uslovom  da se ne dese iznenađenja u toku nedjelje na utakmicama Harts - Falkirk i Madervel - Seltik (srijeda, 21).

Iako je Rendžers poveo na Seltik Parku udarcem Mikija Mura po odbijenoj lopti u 9. minutu, domaćin je preokrenuo šutem Korejca Hjun Jun-Janga u 23. minutu iz blizine bijele tačke, pa uzastopnim golovima sjajnog Japanca Dajzena Maede. Krilni napadač Seltika u 53. minutu je donio vođstvo 2:1 udarcem iz peterca u punom trku, a onda je makazicama postavio 3:1. Stadion je eksplodirao zbog njegove majstorije. Sigurno jednog od najljepših golova ovog rivalstva, započetog 1888. godine.

Seltik je ovom pobjedom ostao u šampionskoj trci i još se pita o tome ko će biti prvak, a Harts će kao lider imati inicijativu u borbi za senzacionalnu titulu, koju nijedan tim osim Seltika i Rendžersa nije osvojio još od 1985, kada je prvak postao Aberdin ser Aleksa Fergusona. Sa druge strane, Rendžers je ovim porazom u Old Firmu definitivno ostao treći i na ljeto će igrati u kvalifikacijama za Ligu Evrope, dok će prva dva tima u borbu za Ligu šampionu - odvojenim stazama.

Rendžers je doživio potpuni krah na kraju sezone i izgubio u tri uzastopne utakmice pod vođstvom menadžera Danija Rola, uključujući i duel protiv Hartsa. Posljednji put "policajci" su tri puta u nizu izgubili u Premijer ligi još 2000, kada je menadžer bio nekadašnji selektor Srbije Dik Advokat. Toliko je težak kraj sezone za plavu stranu Glazgova.



Standings provided by Sofascore

Možda će vas zanimati

https://mondo.rs/Sport/Fudbal/a2223250/harts-pobedio-rendzers-i-ide-po-titulu-u-skotskoj.html

Tagovi

Seltik Glazgov Rendžers Old Firm Škotska

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC