"Harts može biti redovan kandidat za titulu u Škotskoj"

Trener fudbalera Seltika Martin O'Nil ocijenio je da je Harts u jakoj poziciji da postane redovni kandidat za titulu u škotskom prvenstvu.

Izvor: Neil Hanna / imago sportfotodienst / Profimedia

Harts je u nedjelju pobijedio Rendžers 2:1 i ima tri boda više od Seltika i sedam više od Rendžersa, tri kola prije kraja šamponata. Ekipa iz Edinburga pokušava da postane prva ekipa koja je, izuzev Seltika i Rendžersa, osvojila titulu titulu, poslije Aberdina 1985. godine.

Uz podršku vlasnika Brajtona Tonija Bluma i njegove kompanije za analizu podataka, O'Nil vjeruje da je moguće da Harts održi konstantnost i poslije ove sezone.

"Zašto da ne? Apsolutno. Toni Blum je investirao u Brajton i isto je uradio i u Hartsu. Ako gledate iz neutralne perspektive, što ja svakako nisam, ali ako jeste, onda je ove sezone bilo uzbuđenja pošto se Harts pojavio, bacio rukavicu ka dva velika kluba i mislim da to može samo da bude dobro za Premijeršip", rekao je O'Nil, a prenijeli engleski mediji.

On je odao veliko priznanje Hartsu što je snažno ušao u borbu i što je ostao tu i rekao da se predstojeći duel Seltika i Rendžersa u nedjelju ne može smatrati duelom za titulu.

Rendžers zaostaje četiri boda za Seltikom i bori se za drugo mjesto koje vodi u kvalifikacije za Ligu šampiona.

"Rendžers sada zaostaje mnogo bodova za Hartsom. Govorimo o još tri utakmice i bilo bi teško to nadoknaditi u ovoj fazi. Nije nemoguće, može da se dogodi. Utakmice su veoma teške za sve nas", naveo je O'Nil.

Izvor: Mark Runnacles / Shutterstock Editorial / Profimedia

Trener Seltika dodao je da je Harts u prednosti i zbog bolje gol-razlike, a dvije ekipe igraće u posljednjem kolu na Seltik Parku.

"Pretpostavljam da sam očekivao neriješen rezultat (između Hartsa i Rendžersa). Veoma, veoma je teško navijati za remi, ali to bi onda sve stavilo u naše ruke. Ispostavilo se da, matematičko gledano, zapravo nije u našim rukama. Ali svaka čast ekipi, još se borimo, još imamo šansu, u to nema sumnje", naveo je O'Nil.

Seltik i Rendžers igraju u nedjelju, a dan ranije Harts će igrati na gostujućem terenu protiv Madervela.







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

(MONDO/agencije)