Škotska ovo nije vidjela četiri decenije: Sprema li se senzacija vijeka na Ostrvu?

Harts je trijumfovao danas nad Rendžersom (2:1) poslije preokreta i napravio ogroman korak ka prekidu dominacije klubova iz Glazgova u škotskoj Premijer ligi.

Izvor: Neil Hanna / imago sportfotodienst / Profimedia

Već smo pisali o slovenačkom Brinju iz Grosuplja, senzacionalnom finalisti Kupa Slovenije, i Tunu, prošlosezonskom drugoligašu koji je na sjajan način stigao do titule u švajcarskoj eliti.

Jednako vrijedna fudbalska bajka dolazi nam iz Škotske, gdje je Harts veoma blizu titule i prekidu dominacije Glazgov Rendžersa i Seltika, velikana tamošnjeg fudbala!

Od sezone 1985-1986 pa do sada, jedan od ova dva kluba je "presijecao vrpcu" i priređivao šampionsko slavlje svojim navijačima. Međutim, okolnosti su se očigledno promijenile, a za to su "krivi" igrači Hartsa, koji su ovog ponedjeljka pred domaćom publikom srušili tim sa Ajbroksa (2:1) i ostavili ga praktično bez šansi za titulu.

Harts je kroz istoriju prvak Škotske bio 4 puta, a posljednji put se to dogodilo u sezoni 1959-1960!? Kao drugi je završavao sezonu 14 puta, dok je 20 puta bio trećeplasirani.

Tri kola prije kraja sezone Harts je prvi sa 76 bodova, sedam više od današnjeg rivala. Između ovog dvojca nalazi se Seltik sa tri boda manje od lidera, sa kojim će ukrstiti koplja na domaćem terenu 16. maja.

U slučaju da Harts i Seltik na kraju sezone budu imali isti broj bodova, odlučivaće međusobni skor. U tom smislu je trenutni lider uspješniji jer je u dosadašnja tri odmjeravanja snaga u sezoni ostvario dvije pobjede i remi.

Ukoliko se na kraju desi senzacija i Harts osvoji titulu, biće to prvi put još od 1985. godine da prvak Škotske nije jedan od dva tamošnja giganta iz Glazgova. Posljednji klub koji je uspio da "ukrade" titulu vječitim škotskim rivalima bio je Aberdin, sa legendarnim Aleksom Fergusonom na čelu!

(mondo.ba, D. Šutvić)

