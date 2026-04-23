Slovenačko čudo u finalu Kupa i na korak od Lige Evrope - igraju pred 500 ljudi, a već izbacili Maribor i Olimpiju!

Da li ste do sada čuli za Brinje Grosuplje? Ako niste, ovo je priča o njima!

Izvor: NK Brinje Grosuplje

Drugoligaš koji domaće utakmice igra na stadionu kapaciteta manjem od 500 mjesta na korak je od kvalifikacija za Ligu Evrope...

Zvuči nevjerovatno, ali je istinito – ovakav slučaj desio se u komšiluku, u Sloveniji!

Klub imena "Brinje Grosuplje" osnovan je u ljeto 2003. godine, a dvadesetak godina nakon utemeljenja proživljava najsjajnije dane klupske istorije. Ekipa koja se takmiči u slovenačkom drugoligaškom rangu ušla je u srijedu u finale Kupa (!?), eliminisavši na gostujućem terenu ekipu Radomlja. Činilo se da će o putniku u završnu borbu za trofej odlučivati penali, ali je taj scenario spriječio Nikola Jovićević, koji je domaću mrežu zatresao u 87. minutu.

Upravo je crnogorski internacionalac lider ekipe. Na 4 kup-utakmice postigao je isto toliko pogodaka, dok je u drugoj ligi, gdje je ekipa trenutno na drugom mjestu, trenutno na 10 golova, u 24 meča. U klub je stigao u septembru 2024. godine, došavši prvo na pozajmicu iz Mure. Početkom godine je otišao, ali se vratio u ljeto prošle godine, i to za stalno.

Congratulations to the Slovenian Second Division side NK Brinje Grosuplje, who last night won their Slovenian Cup semi-final 1-0 away to top-tier side Radomlje with an 87th-minute winner, which will see them play in the Cup final for the first time in their history!…pic.twitter.com/Cl4jrJHRCS — Proper Football (@ProperFootball8)April 23, 2026

Tim iz grada koji broji oko 7.000 stanovnika tako je došao na korak od nestvarnog podviga, odnosno plasmana u prvo kolo kvalifikacija za Ligu Evrope. Za prvi veliki pehar u istoriji kluba dijeli ih samo jedna utakmica, koju će u maju odigrati sa boljim iz duela Brava i Aluminija, koji će večeras dati odgovor na pitanje ko je drugi finalista.

Prije Radomlja, ekipa Brinja je redom eliminisala Jevnicu (1:8) i Belu Krajinu (0:6) prije nego što je priredila prvorazrednu senzaciju i poslije 1:1 u regularnom vremenu eliminisala favorizovani Maribor boljim izvođenjem jedanaesteraca (4:2). Pala je potom i Bistrica (2:1), a onda i još jedan favorit, Olimpija (1:0).

Na trenerskom kormilu slovenačkog čuda nalazi se Goran Markovič, koji će posljednjeg dana u godini proslaviti 41. rođendan. Na klupi je od ljeta 2021. godine, a već je u prvoj sezoni napravio odličan rezultat sa ekipom, osvojivši titulu u trećeligaškom rangu.

Inače, uz san o trofeju u Kupu, Brinje Grosuplje živi i onaj drugi – o plasmanu u najjači rang slovenačkog fudbala. U drugoj ligi trenutno zauzimaju drugo mjesto, uz tri boda minusa za prvoplasiranom Naftom te osam više od Triglava na trećoj poziciji. Prema propozicijama, samo najbolji tim ide direktno u najjače društvo, dok drugi mora da razigrava sa pretposljednjim iz tog ranga.

Do kraja prvenstva ostalo je još osam kola...

(mondo.ba, D. Šutvić)

