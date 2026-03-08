Haos i sukobi navijača na "Ajbroksu" nakon derbija Seltika i Rendžersa (VIDEO)

Fudbaleri Seltika izborili su u nedjelju polufinale Kupa Škotske nakon dramatične pobjede nad Rendžersom na penale (4:2) na "Ajbroksu" poslije 120 minuta meča koji je završen bez golova.

Izvor: x/printscreen

Pobjednički penal pretvorio je Tomaš Čvančara, koji je poslao Džeka Batlenda u jednu, a loptu u drugu stranu i donio trijumf "keltima".

Utakmica je bila puna borbe i intenziteta, tipičnog za "Old Firm" derbi, ali bez pravog kvaliteta u završnici.

Obje ekipe su imale poništene golove: Seltiku je u prvom poluvremenu poništen pogodak Dajzena Maede zbog ofsajda Lijama Skejlsa, dok je to isto urađeno i "policajcima" u produžecima zbog igranja rukom Menija Fernandeza.

Za Rendžerse su penale promašili kapiten Džejms Tavernije, koji je pogodio prečku, te Đeidi Gasame, dok su svi izvođači jedanaesterac za Seltik bili precizni sa "bijele tačke" za veliko slavlje, koje se brzo pretvorilo u haos.

Naime, nakon posljednjeg zvižduka, stotine navijača s obje strane su utrčale na teren, što je dovelo do sukoba, bacanja baklji i nasilja.

Navijači Rendžersa jurnuli su prema tribini, gdje su se slavile Seltikove pristalice, a policija i redari morali su formirati barikade. Neki igrači i članovi stručnog štaba "kelta" našli su se usred gužve.

SCENES Celtic and Rangers fans clash on the Ibrox pitch after Celtic knock Rangers out of the Cup…

pic.twitter.com/bAvraSWVBm — TheEuropeanLad (@ThaEuropeanLad)March 8, 2026

Čvančara je kasnije dao intervju u dresu sa tragovima krvi, a snimci pokazuju kako je desni bek Hulijan Arauho bio gurnut od strane navijača prije bijega u tunel.

Policija Škotske osudila je scene kao "sramotne" i "odvratne", a glavna inspektorka Kejt Stiven izjavila je škotskim medijima da su službenici suočeni s ekstremnim neprijateljstvom i nasiljem, te da su neki pojedinci bili naoružani tvrdim predmetima.

Uslijedila su i hapšenja izgrednika, a slijedi temeljna istraga u saradnji s klubovima i Fudbalskom asocijacijom Škotske, koja je osudila incidente i najavila hitnu istragu prema protokolu.

08.03.2026Rangers - Celtic, Rangers attack Celtic, click for more here:https://t.co/UeHMnvyp1M



https://t.co/FXnrFRp1rXpic.twitter.com/an9pZaFcT1 — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999)March 8, 2026

Trener Seltika Martin O'Nil smireno je komentarisao incidente.

"Postojala je neka gužva, možda element samoodbrane... Euforija nakon pobjede je prirodna, ali ako je otišlo predaleko, to je razočaravajuće", rekao je O' Nil i dodao da je njemu srce lupalo brzinom koju 74-godišnjak ne bi trebao imati.

Njegov kolega sa klupe "policajaca" Deni Rel rekao je da nije vidio incidente uživo, uz konstataciju da niko ne želi takve scene na stadionima.

"Bila je sjajna atmosfera 120 minuta, ali ovo ne pripada fudbalu", izjavio je on.

Inače, Seltik se pridružio Falkirku, Danfermlajnu i boljem iz duela Sent Miren - Patrik u žrijebu polufinala, ali ovaj posljednji "Old Firm" će ostati upamćen po sramotnim scenama navijača.

The full moment Celtic and Rangers fans clashed on the pitch after the FT whistle…pic.twitter.com/IbAHZD7pXT — george (@StokeyyG2)March 8, 2026

(MONDO)