Vanja Dragojević loše počeo u Glazgov Rendžersu: Skrivio penal i zamijenjen na poluvremenu

Vanja Dragojević je imao loš debi za Rendžers, skrivivši penal i zamijenjen na poluvremenu. Tim je izgubio od Hibernijana rezultatom 2:1.

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Doskorašnji kapiten Partizana Vanja Dragojević debitovao je u dresu Rendžersa, ali neće po dobrom pamtiti prvi start u dresu "policajaca". Rendžers je izgubio od Hibernijana (2:1) na svom Ajbroksu, a Vanja Dragojević je imao "košmarnu epizodu" na početku svoje škotske priče.

Šta se dogodilo? Vanja Dragojević je već u 11. minutu odgurnuo protivnika u svom šesnaestercu, za šta je sudija odmah pokazao na jedanaesterac.

Vanja Dragojević Izvor: TV Arena sport

Za taj prekršaj Vanja Dragojević je dobio i žuti karton, dok je Džoš Kembel iskoristio "poklon" i doveo je Hibernijan u vođstvo. Zbog tog prekršaja, kao i zbog činjenice da je igrao opterećen žutim kartonom, trener Derek Mekines ostavio je Dragojevića na klupi već na startu drugog poluvremena ubacivši umesto njega Diomandea.

Interesantno je da je Rendžers uspio da dođe do izjednačenja autogolom Čaive u 85. minutu, međutim u trećem minutu nadoknade Kalum Rajt donio je pobjedu Hibernijanu.

Teško da je Rendžers mogao da zamisli gori početak sezone jer je već remizirao protiv Dandija na otvaranju domaćeg šampionata, tako da je praktično već izgubio pet bodova, dok je loše počeo i evropsku epizodu jer je poražen od Jagjelonje u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope (2:1).

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