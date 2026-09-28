logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Slavoljub Muslin: "Sergeja nisam zvao, imao sam mnogo boljeg od njega"

Slavoljub Muslin: "Sergeja nisam zvao, imao sam mnogo boljeg od njega"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Slavoljub Muslin je detaljno pričao o periodu kada je bio selektor reprezentacije Srbije i jedna od tema bio je izostanak Sergeja Milinkovića-Savića.

Slavoljub Muslin o Sergeju Milinković-Saviću i Srbiji Izvor: MN PRESS

Slavoljub Muslin (73) kaže da mu je kruna duge trenerske karijere to što je bio na klupi reprezentacije Srbije. Vodio je nacionalni tim od maja 2016. do oktobra 2017. godine i uprkos tome što se kvalifikovao na Mundijal 2018. godine je dobio otkaz. Jedan od razloga toga bilo je i nepozivanje Sergeja Milinkovića-Savića. Sada je progovorio o tome.

"Znate kako, ima nekoliko kriterijuma koje nije ispunjavao. Dobar je igrač, ne mogu to da kažem. Nije ispunjavao druge kriterijume. Zato ga nisam zvao. Imao sam Dušana Tadića koji je bio bolji, u tom ciklusu je bio naš najbolji igrač, dali smo 21 gol, učestvovao je u 12, sa devet asistencija. Bio je ključni igrač. Nije mi bio potreban, jer nije ispunjavao neke druge parametre koji su meni bili jako važni", rekao je Muslin u podkastu "Kapiten".

Ne krije da mu je žao zbog toga, ali ističe da nije mogao da pogazi svoje postulate i pravila.

"Jeste mi žao, ali se ne kajem. To je kruna moje karijere, da sa svojom zemljom poslije toliko godina da se kvalifikujemo. Nisam mogao da pređem preko tih stvari, nisam dozvoljavao to ni kao mlađi trener. Nisu to stručni ljudi koji me savjetuju, imao sam situacije u klubovima i odlazio i iz klubova kada mi predsjednik kluba kaže da ja biram ekipu i taktiku, jer nije stručan i onda poslije tri mjeseca dođe da mi kaže ko treba da igra i kako. Onda mu kažem da mi je prije tri mjeseca rekao da ništa ne zna o fudbalu, a da sam ja 40 godina tu kao trener i igrač. Onda ima tu savjetnika raznih, prijatelja, kumova. Svi znaju sve u fudbalu jer su igrali fudbal kao mali..."

"Banetu su skinuli traku, bilo mi je žao"

Pred sam Mundijal u Rusiji je došlo do "rokade" na poziciji kapitena i umjesto Branislava Ivanovića je traku dobio Aleksandar Kolarov.

"Gledao sam to Svjetsko prvenstvo, pratio sam, bilo mi je žao i Baneta kome su skinuli kapitensku traku, kao kapiten se kvalifikovao sa tom generacijom. Na Mundijalu je bitno iskustvo, imate igrače iz Lige šampiona, to je potpuno drugačije takmičenje. Zašto smo sada vratili Tadića? Jer imamo neiskusne igrače u velikim takmičenjima. To iskustvo sa velikih prvenstava trener ne može da im pruži. Moraju da odigraju veći broj utakmica. Kao mlad igrač koji kreće, možeš da ga pripremiš, ali mora da igra određeni broj mečeva."

"Strancima da dajemo pasoše - to je suludo"

Analizirao je i trenutno stanje u reprezentaciji Srbije i ne dopadaju mu se određene ideje.

"Objektivno nemamo igrače za velike rezultate. Možemo sada kada je proširen format i Svjetskog i Evropskog prvenstva, trebalo bi da budemo tamo. Ne znam kako će se razvijati. Vraćamo se na domaću ligu, ako nemamo jako prvenstvo i naše igrače, kako ćemo da igramo u reprezentaciji. Sad vidim da se traže naši igrači koji igraju u inostranstvu, našeg porijekla. Ili da se strancima daje srpski pasoš. To je suludo. Napravi se neki mali rezultat, ali nije rezultat nekog rada i dizanja srpskog fudbala na neki razuman nivo", zaključio je Muslin.

Možda će vas zanimati

Tagovi

orlovi Slavoljub Muslin Sergej Milinković-Savić Srbija Liga nacija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC