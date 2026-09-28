Slavoljub Muslin je detaljno pričao o periodu kada je bio selektor reprezentacije Srbije i jedna od tema bio je izostanak Sergeja Milinkovića-Savića.

Izvor: MN PRESS

Slavoljub Muslin (73) kaže da mu je kruna duge trenerske karijere to što je bio na klupi reprezentacije Srbije. Vodio je nacionalni tim od maja 2016. do oktobra 2017. godine i uprkos tome što se kvalifikovao na Mundijal 2018. godine je dobio otkaz. Jedan od razloga toga bilo je i nepozivanje Sergeja Milinkovića-Savića. Sada je progovorio o tome.

"Znate kako, ima nekoliko kriterijuma koje nije ispunjavao. Dobar je igrač, ne mogu to da kažem. Nije ispunjavao druge kriterijume. Zato ga nisam zvao. Imao sam Dušana Tadića koji je bio bolji, u tom ciklusu je bio naš najbolji igrač, dali smo 21 gol, učestvovao je u 12, sa devet asistencija. Bio je ključni igrač. Nije mi bio potreban, jer nije ispunjavao neke druge parametre koji su meni bili jako važni", rekao je Muslin u podkastu "Kapiten".

Vidi opis Slavoljub Muslin: "Sergeja nisam zvao, imao sam mnogo boljeg od njega" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Profimedia Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Profimedia Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Profimedia Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Profimedia/Live Media Publishing Group/Alamy Live Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Profimedia Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 11 / 11

Ne krije da mu je žao zbog toga, ali ističe da nije mogao da pogazi svoje postulate i pravila.

"Jeste mi žao, ali se ne kajem. To je kruna moje karijere, da sa svojom zemljom poslije toliko godina da se kvalifikujemo. Nisam mogao da pređem preko tih stvari, nisam dozvoljavao to ni kao mlađi trener. Nisu to stručni ljudi koji me savjetuju, imao sam situacije u klubovima i odlazio i iz klubova kada mi predsjednik kluba kaže da ja biram ekipu i taktiku, jer nije stručan i onda poslije tri mjeseca dođe da mi kaže ko treba da igra i kako. Onda mu kažem da mi je prije tri mjeseca rekao da ništa ne zna o fudbalu, a da sam ja 40 godina tu kao trener i igrač. Onda ima tu savjetnika raznih, prijatelja, kumova. Svi znaju sve u fudbalu jer su igrali fudbal kao mali..."

"Banetu su skinuli traku, bilo mi je žao"

Vidi opis Slavoljub Muslin: "Sergeja nisam zvao, imao sam mnogo boljeg od njega" Na tom putu bilo je i uspeha i neuspeha, ali će najbolja nagrada za "životno delo" biti zasluženo i teško izboren plasman na SP u Rusiju. Svi pričaju o Banetovih 100 u seniorskoj, ali se zaboravlja da je on rekorder po broju nastupa za mladu reprezentaciju - 33 utakmice! Ivanović je kao mladi reprezentativac igrao dva finala evropskih prvenstava i, nažalost, dva puta gubio, ali i nagovestio da će biti oslonac igre reprezentacije Srbije u budućnosti. A, u njoj se nametnuo prilično rano - mada mu Havijer Klemente i nije preterano davao šansu. Miroslav Đukić već... jeste. I to se nije promenilo do danas. U međuvremenu branio je naš i napadao protivničke golove - i dalje je najbolji strelac među aktivnim reprezentativcima sa 12 golova iako je osvedočeni defanzivac. Bio je primer i na terenu i van njega. I još je! Kao reprezentativac stekao je prijatelje... ...igrao sa najboljima... ...i čuvao najbolje. I radio je sa nekim od najboljih koje imamo, iako to nije uvek bilo lako. Naročito sa Sinišom, u čije vreme je morao da bude "taj" igrač koji će pomiriti selektorovu preku narav i "bubice" svojih saigrača. Dva puta proglašen je za najboljeg fudbalera Srbije, 2012. i 2013. godine. U to vreme sa Čelsijem osvojio je Ligu šampiona, pa Ligu Evrope. Ukupno deset trofeja kao standardan igrač u najslavnijoj eri "plavaca" u istoriji. Ali, po pravilu, u reprezentaciji Srbije bilo je teže - daleko teže! Međutim, nije odustajao, pretio da neće doći, pa je zbog toga bio i ostao omiljen i među starijim i među mlađim igračima. Do ove godine, ipak, plasman na Mundijal 2010 bio je jedini za njega kad su velika takmičenja u pitanju. Kroz ulazna vrata "Kuće fudbala" u Staroj Pazovi tokom prethodnih 12 godina prošao je možda i više puta nego kroz vrata rodne kuće u Sremskoj Mitrovici. ...ali, bez treninga nije bilo moguće radovati se golovima u najdražem dresu, kako onom u Lisabonu na "Alaladeu", tako i onom u Konstanci koji je bio presudan da odemo u Južnu Afriku. Sve to samo iz ljubavi prema zemlji. Za koju je na terenu nije bio samo kad je bio suspendovan - od 2009. do danas nastupio je na 59 od 61 utakmice reprezentacije Srbije. Sa Muslinom je izborio plasman na Mundijal, ali ga Muslin tamo neće odvesti već neko drugi... Ko god bude bio na klupi u jednu stvar ne smemo da sumnjamo - u odbrani ćemo, bilo kraj desne aut linije ili u sredini, imati čoveka koji će biti spreman i oran za borbu! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Pred sam Mundijal u Rusiji je došlo do "rokade" na poziciji kapitena i umjesto Branislava Ivanovića je traku dobio Aleksandar Kolarov.

"Gledao sam to Svjetsko prvenstvo, pratio sam, bilo mi je žao i Baneta kome su skinuli kapitensku traku, kao kapiten se kvalifikovao sa tom generacijom. Na Mundijalu je bitno iskustvo, imate igrače iz Lige šampiona, to je potpuno drugačije takmičenje. Zašto smo sada vratili Tadića? Jer imamo neiskusne igrače u velikim takmičenjima. To iskustvo sa velikih prvenstava trener ne može da im pruži. Moraju da odigraju veći broj utakmica. Kao mlad igrač koji kreće, možeš da ga pripremiš, ali mora da igra određeni broj mečeva."

"Strancima da dajemo pasoše - to je suludo"

Analizirao je i trenutno stanje u reprezentaciji Srbije i ne dopadaju mu se određene ideje.

"Objektivno nemamo igrače za velike rezultate. Možemo sada kada je proširen format i Svjetskog i Evropskog prvenstva, trebalo bi da budemo tamo. Ne znam kako će se razvijati. Vraćamo se na domaću ligu, ako nemamo jako prvenstvo i naše igrače, kako ćemo da igramo u reprezentaciji. Sad vidim da se traže naši igrači koji igraju u inostranstvu, našeg porijekla. Ili da se strancima daje srpski pasoš. To je suludo. Napravi se neki mali rezultat, ali nije rezultat nekog rada i dizanja srpskog fudbala na neki razuman nivo", zaključio je Muslin.