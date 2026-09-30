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Karlik Džouns: "Neka neko kaže Šekilu O'Nilu da dođe da vidi Grobare"

Karlik Džouns: "Neka neko kaže Šekilu O'Nilu da dođe da vidi Grobare"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Karlik Džouns se oglasio poslije pobjede Partizana i imao je posebnu poruku za Šekila O'Nila koji je došao da gleda mečeve Evrolige.

Karlik Džouns pozvao Šekila O'Nila da gleda Partizan Izvor: MN Press/Scanpix Baltics / Alamy / Profimedia

Šekil O'Nil došao je u Evropu da gleda malo i mečeve Evrolige. Bio je na utakmici Žalgirisa i Olimpijakosa i uživao u spektaklu, dramatičnoj završnici i trijumfu gostiju (93:91). Tamo je snimljen i kako pjeva sa navijačima domaćeg tima u punoj dvorani. Kada je sve to vidio, Karlik Džouns mu je poslao poruku.

"Neka neko kaže Šeku da mora da dođe da vidi Grobare", poručio mu je Džouns putem društvenih mreža.

Plejmejker Partizana ga je tako pozvao da dođe i da gleda neku od utakmica crno-bijelih. Zanimljivo je da je prva naredna kod kuće protiv Željka Obradovića i Panatinaikosa 13. oktobra u 20.30 časova u Areni. Ukoliko zaista NBA legenda dođe na tu utakmicu, nema sumnje da će ga dočekati spektakl.

Karlik Džouns poruka za Šekila O'Nila
Izvor: Printscreen/Instagram/carlikjones

Što se Partizana tiče, tim Đoana Penjaroje savršeno je počeo sezonu, ima dvije pobjede iz dvije utakmice (Armani i Pariz) i priliku da nastavi u tom stilu ima u Minhenu protiv Bajerna (2. oktobar u 20 časova). Za to vrijeme Karlik pruža sjajne partije pošto je na oba meča ubacio po 20 poena i pokazao zašto je lider Partizana.

Šta je Šek rekao o Evroligi?

Šekil O'Nil je u izjavi prije meča rekao nešto što je znao da se neće dopasti mnogima. Za njega je evropska košarka bolja od NBA lige.

"Znam da je evropska košarka za nijansu bolja od one u NBA ligi. Znam da ću biti na meti kritika zbog te izjave, ali u Evropi svi igraju maksimalno angažovano tokom svih 36 utakmica. Znate, mi u NBA ligi imamo momke koji odmaraju do Ol-stara ili dok ne počne plej-of", poručio je Šek koji je osvojio četiri šampionske titule u NBA ligi.

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Tagovi

KK Partizan Karlik Džouns Šekil O'Nil Evroliga

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