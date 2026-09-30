Nikola Grbić je poslije velikog uspjeha i odbrane zlata sa Poljskom imao poruku za reprezentacju Srbije i za budućnost srpske odbojke.

Izvor: MN PRESS

Nikola Grbić je pokazao svima zašto je najbolji trener u Evropi. Odbranio je titulu na Evropskom prvenstvu sa Poljskom, osvojio 10. medalju sa tom reprezentacijom i nastavio dominaciju. Nažalost, uspjehe niže sa drugim timom, ne sa Srbijom. Imao je savjet za "orlove" koji će poslije neuspjeha veoma teško da izbore plasman na Olimpijske igre u Los Anđelesu 2028. godine.

"Iskreno, meni se svidjela Srbija koja je igrala u Ligi nacija. U jednom momentu je imala i šansu da se kvalifikuje na završni turnir, šteta zbog onih poraza u Beogradu. Mislim da to nije bilo dobro ni za popularnost odbojke u Srbiji, ni za organizaciju koja je trebalo da plati sve to. Taj početak mi se dopao, dosta novih igrača, dosta mladih koji su dobili šansu tu", rekao je Grbić za "Sport klub".

Vidi opis Nikola Grbić: "Imam jedan savjet za Srbiju, vidio sam šta je čeka" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Emmi Korhonen/LEHTIKUVA / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Emmi Korhonen/LEHTIKUVA / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Emmi Korhonen / Lehtikuva / Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Icon Sport / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Icon Sport / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Analizirao je i ono što je vidio u ekipi Georgea Krecua. Dao je dobronamjerni savjet...

"Sezonu Srbije bih podijelio na dva dijela. U drugom dijelu nije igrala na nivou iz Lige nacija. Ne znam kakvi su planovi sada za dalje, ali mislim da bi trebalo da se gleda već sada ka Brizbejnu (Olimpijske igre 2032. godine biće u Brizbejnu prim. aut.). Povratkom Rusije na veliku scenu je popunjeno još jedno mjesto za Olimpijske igre i teško će doći do Los Anđelesa. Po meni, mladi igrači bi trebalo da dobiju šansu i da se na taj način pripreme za budućnost. A ne da se cijedi ono što imamo do krajnjih granica, bez investiranja u mlade", objašnjava Nikola.

"Možda ću zvučati arogantno"

Vidi opis Nikola Grbić: "Imam jedan savjet za Srbiju, vidio sam šta je čeka" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: IPA / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Morgano/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Alessio Tarpini / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: BORYS GOGULSKI / CYFRASPORT / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Nikolay DOYCHINOV / AFP / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Priznao je srpski stručnjak i sam da mu samo Evropsko prvenstvo nije bilo toliko teško.

"Možda ću zvučati arogantno, ali sam rekao već da su nama treninzi bili jači od utakmica protiv Portugala, Izraela i Makedonije. Moj najveći problem bio je da pripremim momke za te mečeve, da uđu maksimalno i da se niko ne povrijedi. Onda Ukrajina koja je igrala sjajno i opet 3:0 za nas, pa je došao meč sa Bugarima."

Poljska je u posljednjem meču grupne faze izgubila od Bugarske u Sofiji sa 3:2. Tada su se pojavili razni komentari da je trebalo da izgube sa 3:1 kako bi izbjegli Bugare u četvrtfinalu.

"Čuo sam i ja takve priče, ali istina je sljedeća. Leon je imao bolove u koljenu i dobio je poštedu. Igrali smo meč protiv odličnog rivala, pred punim tribinama i znali smo da smo prvi u grupi. Ne mogu da kažem da je bilo opuštanja, ali mi nije bilo svejedno kada smo izgubili. Momcima sam svašta rekao poslije tog meča. Onda su počeli da pristižu ti komentari za 3:1. Poslije tog meča sam izjavio, a da stvarno nisam znao, da ne mogu da dočekam da ponovo igramo sa Bugarskom. Bilo je tu raznoraznih komentara, ali sam znao da ne mogu da ponove dva tako dobra meča za kratko vrijeme. Mladi su igrači, bez iskustva, što se vidjelo protiv Njemačke, izgubili su taj meč iako su vodili sa 2:0", poručio je Grbić.

"Isprobaću nešto drugo"

Najavio je Nikola da će da napravi praktično "dva tima" i da mu je cilj Svjetsko prvenstvo koje se igra u Poljskoj, a ne Liga nacija.

"Glavni cilj je Svjetsko prvenstvo i najbolji igrači će biti tamo, nadam se da će svi biti zdravi. Za Ligu nacija ćemo isprobati mlađe, da im pružimo šansu i vidimo ko može da pomogne u narednom ciklusu poslije Los Anđelesa. To je recept koji funkcioniše i neću ga mijenjati. Na prvom turniru Lige nacija sigurno će skoro svi biti debitanti. Naravno, ne smijemo da gubimo veliki broj mečeva, hoćemo da ostanemo visoko plasirani na FIVB rang-listi. Ali, nekada ne zavisi sve od nas, jer ima mnogo mečeva. Zato smatram da je ovogodišnja pobjeda u Ligi nacija i na Evropskom prvenstvu pravi podvig", zaključio je Grbić.