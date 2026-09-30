logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Olmen kupio Grobare: "Nikad nisam bio u ovakvom okruženju"

Olmen kupio Grobare: "Nikad nisam bio u ovakvom okruženju"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Kajl Olmen ističe da je atmosfera u Parizu bila kao kod kuće, zahvaljujući podršci navijača Partizana.

Kajl Olmen hvali Grobare Izvor: Arenasport

Košarkaš Partizana Kajl Olmen nije poslije meča analizirao igru tima. U kratkom razgovoru za Arenu sport istakao je da je ekipa dobro igrala zato što je fizički bila na visokom nivou. Na kraju, bio je posebno zadovoljan i načinom na koji je publika podržala crno-bijele u Parizu.

Pariz je dobro krenuo, ali Partizan nije odustajao. "Oni su počeli jako dobro, napravili su seriju na startu, ali smo do kraja prve četvrtine uspjeli da se vratimo", rekao je Olmen koji je u pobjedi Partizana postigao 10 poena, a imao je i po dva skoka i asistencije.

Olmen je bio važan igrač Partizana u napadu, ali je posebno sjajan bio u odbrani. Iako poznaje tim Pariza, nije bilo lako čuvati ekipu koja igra vrlo brzu košarku. "Igraju na mnogo posjeda, igraju čvrsto, nije bilo lako. Dokle god mi igramo fizički na nivou, možemo da pariramo", dodao je.

Partizan kao na domaćem terenu

Partizan je u Parizu igrao kao na domaćem terenu. Crno-bijeli su u Parizu imali veliki broj svojih navijača, pa je atmosfera više ličila na onu iz Beogradske arene, a ne na gostovanje evroligaškoj ekipi.

"Nikad nisam bio u ovakvom okruženju, bilo je zanimljivo imati ovakvo navijanje na gostovanju", ponosno je zaključio Kajl Olmen.

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Partizan KK Pariz Evroliga Kajl Olmen Grobari

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC