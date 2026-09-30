Kajl Olmen ističe da je atmosfera u Parizu bila kao kod kuće, zahvaljujući podršci navijača Partizana.

Izvor: Arenasport

Košarkaš Partizana Kajl Olmen nije poslije meča analizirao igru tima. U kratkom razgovoru za Arenu sport istakao je da je ekipa dobro igrala zato što je fizički bila na visokom nivou. Na kraju, bio je posebno zadovoljan i načinom na koji je publika podržala crno-bijele u Parizu.

Pariz je dobro krenuo, ali Partizan nije odustajao. "Oni su počeli jako dobro, napravili su seriju na startu, ali smo do kraja prve četvrtine uspjeli da se vratimo", rekao je Olmen koji je u pobjedi Partizana postigao 10 poena, a imao je i po dva skoka i asistencije.

Vidi opis Olmen kupio Grobare: "Nikad nisam bio u ovakvom okruženju" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 16 / 16

Olmen je bio važan igrač Partizana u napadu, ali je posebno sjajan bio u odbrani. Iako poznaje tim Pariza, nije bilo lako čuvati ekipu koja igra vrlo brzu košarku. "Igraju na mnogo posjeda, igraju čvrsto, nije bilo lako. Dokle god mi igramo fizički na nivou, možemo da pariramo", dodao je.

Partizan kao na domaćem terenu

Partizan je u Parizu igrao kao na domaćem terenu. Crno-bijeli su u Parizu imali veliki broj svojih navijača, pa je atmosfera više ličila na onu iz Beogradske arene, a ne na gostovanje evroligaškoj ekipi.

"Nikad nisam bio u ovakvom okruženju, bilo je zanimljivo imati ovakvo navijanje na gostovanju", ponosno je zaključio Kajl Olmen.