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Nikola Jokić: "Ne znaju ni oni da sam gledao šta rade"

Nikola Jokić: "Ne znaju ni oni da sam gledao šta rade"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Nikola Jokić otkrio je da je pomno pratio nove igrače Denvera i šta sve rade, čak ni oni nisu bili svjesni da ih gleda.

Nikola Jokić pratio šta rade igrači Denvera Izvor: Justin Edmonds / Getty images / Profimedia

Nikola Jokić se vratio u Denver i kreće sa ozbiljnim pripremama za početak nove sezone. Jasno je da želi titulu, mada djeluje da je to teško ostvarivo sa timom koji trenutno ima na raspolaganju. Bilo kako bilo, dokle god on igra na najvišem nivou Nagetsi imaju šanse. U isto vrijeme srpski centar pomno prati i šta rade njegovi saigrači, posebno oni novi.

"Moram da budem iskren, dosta sam ih gledao. Mislim da čak i oni ne znaju", nasmijao se Jokić.

Pojasnio je na šta sve obraća pažnju i šta mu je sve bitno kod njih.

"Čak i kada šutiraju sa trenerima, kada dižu tegove. Obraćam pažnju na to šta rade. Kako reaguju na ono što treneri traže, kako pričaju sa trenerima, igračima, onima koji prave blokove. Sve pratim. To govori kakvi su", jasan je Jokić.

Kako izgleda tim Denvera?

Svima je jasno da Denveru treba još pojačanja, posebno kada su u pitanju oni igrači koji mogu da naprave razliku. Dolazak Demara Derozena nije dovoljan da bi se pričalo o napadu na titulu.

Ovako izgleda tim Denvera trenutno:

  • Bekovi: Tajus Džouns, Džamal Marej, Kej-Džej Simpson (dvosmjerni ugovor), Džulijan Strouter, Loni Voker
  • Spoljna linija: Kristijan Braun, Alfa Dijalo, Dejn Gudvin (na ugovoru za pripreme), Brajs Hopkins (dvosmjerni ugovor), Kameron Džonson, Spenser Džouns, Emanuel Miler, Kameron Vitmor (dvosmjerni ugovor)
  • Krila: Trevon Brazile, Demar Derozen, Eron Gordon, Kolmen Hokins (ugovor za pripreme), Deron Holms, Zeke Nadži
  • Centri: Marvin Begli, Nikola Jokić

Denver igra pet pripremnih mečeva

Imaće Nagetsi nekoliko dana za treninge i onda kreću i pripremne utakmice. Ako ne bude naknadnih dodavanja mečeva, trebalo bi da odigraju pet pripremnih utakmica prije nego što odigraju prvi meč u novoj NBA sezoni protiv Oklahome 23. oktobra.

Ovako izgleda spisak pripremnih mečeva:

  • 5. oktobar: Denver - Juta 1.00 sat
  • 7. oktobar: Juta - Denver 3.00
  • 12. oktobar: Denver - Čikago 3.00
  • 15. oktobar: Klipersi - Denver 5.30
  • 17. oktobar: Lejkersi - Klipers 5.30

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Tagovi

Nikola Jokić NBA liga Denver

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