Sergej Milinković-Savić se povrijedio i neće biti na raspolaganju selektoru Veljku Paunoviću za mečeve sa Njemačkom i Holandijom.

Izvor: MN PRESS

Težak udarac za Srbiju i Veljka Paunovića - moraće bez Sergeja Milinkovića-Savića. Neće moći da igra u Ligi nacija na mečevima protiv Njemačke i Holandije.

"Poslije ljekarskih pregleda mu je propisano obavezno mirovanje i neće putovati sa saigračima u Njemačku", piše "Sport klub".

Vidi opis Težak udarac za Srbiju i Paunovića: Sergej ne može da igra u Ligi nacija Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: YouTube/Fudbalski savez Srbije/printscreen Br. slika: 7 7 / 7

Sergej je ostao u svlačionici poslije prvog poluvremena na meču sa Holandijom koji je odigran u Beogradu. Poslije toga je vezista Al Itihada išao na ljekarske preglede gdje je ustanovljeno da postoji problem.

Srbija će prvo gostovati Njemačkoj u četvrtak, pa će u nedjelju igrati protiv Holandije takođe na strani. Na oba meča bez Sergeja...

Paunović već pravio promjene

Репрезентација Србије наставља другу фазу окупљања у оквиру Лиге нација. У складу са планом рада и обавезама које Орлове очекују у наредне две утакмице, селектор Вељко Пауновић скратио је групу играча и извршио неколико промена у саставу.



Огњен Мимовић прекомандован је из младе…pic.twitter.com/e7M2zbvItU — Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije)September 28, 2026

Zbog povrede Strahinje Pavlovića selektor Paunović je već pravio promjene u sastavu Srbije. Ognjen Mimović je prekomandovan iz mlade u seniorsku reprezentaciju i biće u konkurenciji za mečeve protiv Njemačke i Holandije.

Naknadni poziv upućen je golmanu Vojvodine Draganu Rosiću, dok su Jovan Milošević i Lazar Nikolić oslobođeni daljih obaveza u aktuelnoj reprezentativnoj akciji.