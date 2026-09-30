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Težak udarac za Srbiju i Paunovića: Sergej ne može da igra u Ligi nacija

Težak udarac za Srbiju i Paunovića: Sergej ne može da igra u Ligi nacija

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Sergej Milinković-Savić se povrijedio i neće biti na raspolaganju selektoru Veljku Paunoviću za mečeve sa Njemačkom i Holandijom.

Sergej Milinković-Savić Izvor: MN PRESS

Težak udarac za Srbiju i Veljka Paunovića - moraće bez Sergeja Milinkovića-Savića. Neće moći da igra u Ligi nacija na mečevima protiv Njemačke i Holandije.

"Poslije ljekarskih pregleda mu je propisano obavezno mirovanje i neće putovati sa saigračima u Njemačku", piše "Sport klub".

Sergej je ostao u svlačionici poslije prvog poluvremena na meču sa Holandijom koji je odigran u Beogradu. Poslije toga je vezista Al Itihada išao na ljekarske preglede gdje je ustanovljeno da postoji problem.

Srbija će prvo gostovati Njemačkoj u četvrtak, pa će u nedjelju igrati protiv Holandije takođe na strani. Na oba meča bez Sergeja...

Paunović već pravio promjene

Zbog povrede Strahinje Pavlovića selektor Paunović je već pravio promjene u sastavu Srbije. Ognjen Mimović je prekomandovan iz mlade u seniorsku reprezentaciju i biće u konkurenciji za mečeve protiv Njemačke i Holandije.

Naknadni poziv upućen je golmanu Vojvodine Draganu Rosiću, dok su Jovan Milošević i Lazar Nikolić oslobođeni daljih obaveza u aktuelnoj reprezentativnoj akciji.

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Tagovi

orlovi Sergej Milinković-Savić Liga nacija

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