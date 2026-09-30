Sergej Milinković-Savić se povrijedio i neće biti na raspolaganju selektoru Veljku Paunoviću za mečeve sa Njemačkom i Holandijom.
Težak udarac za Srbiju i Veljka Paunovića - moraće bez Sergeja Milinkovića-Savića. Neće moći da igra u Ligi nacija na mečevima protiv Njemačke i Holandije.
"Poslije ljekarskih pregleda mu je propisano obavezno mirovanje i neće putovati sa saigračima u Njemačku", piše "Sport klub".
Težak udarac za Srbiju i Paunovića: Sergej ne može da igra u Ligi nacija
Sergej je ostao u svlačionici poslije prvog poluvremena na meču sa Holandijom koji je odigran u Beogradu. Poslije toga je vezista Al Itihada išao na ljekarske preglede gdje je ustanovljeno da postoji problem.
Srbija će prvo gostovati Njemačkoj u četvrtak, pa će u nedjelju igrati protiv Holandije takođe na strani. Na oba meča bez Sergeja...
Paunović već pravio promjene
Репрезентација Србије наставља другу фазу окупљања у оквиру Лиге нација. У складу са планом рада и обавезама које Орлове очекују у наредне две утакмице, селектор Вељко Пауновић скратио је групу играча и извршио неколико промена у саставу.— Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije)September 28, 2026
Огњен Мимовић прекомандован је из младе…pic.twitter.com/e7M2zbvItU
Zbog povrede Strahinje Pavlovića selektor Paunović je već pravio promjene u sastavu Srbije. Ognjen Mimović je prekomandovan iz mlade u seniorsku reprezentaciju i biće u konkurenciji za mečeve protiv Njemačke i Holandije.
Naknadni poziv upućen je golmanu Vojvodine Draganu Rosiću, dok su Jovan Milošević i Lazar Nikolić oslobođeni daljih obaveza u aktuelnoj reprezentativnoj akciji.