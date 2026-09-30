UEFA odredila službena lica: Ukrajinci "sviraju" na Džekinom oproštaju

Oleksij Derevinski delegiran je za glavnog arbitra meča BiH - Švedska na "Bilinom polju" (petak, 20.45).

Izvor: Tobias Jorgensen / Gonzales Photo / Profimedia

Edin Džeko u petak će odigrati posljednju utakmicu u dresu BiH u karijeri, a UEFA je delegirala službena lica za ovaj meč.

Tako će na oproštaju "dijamanta" od dresa "zmajeva" suditi četvorka iz Ukrajine, među kojima je i jedna dama. Takođe, njihovi sunarodnici sjediće i u VAR sobi.

Za glavnog arbitra određen je Oleksij Derevinski (37), sudija koji nema preveliko međunarodno iskustvo. U radu će mu pomagati Oleksij Mironov i Svitlana Gruško, dok je četvrti sudija Dmitro Kubrijak. VAR sudija biće Denis Šurman, a pomagaće mu asistent Dmitro Pančišin.

BiH će u petak od 20.45 na "Bilinom polju" ugostiti Švedsku, u trećem kolu Lige nacije, gdje će pokušati da nastavi pozitivan niz. Podsjetimo, izabranici Sergeja Barbareza do sada su remizirali sa Poljskom bez golova, dok su Rumuniju savladali u gostima 4:2. "Zmajevi" će sada igrati prvi meč pred domaćom publikom, gdje će ugostiti Šveđane koji su zabilježili maksimalan učinak u prva dva kola (2:1 protiv Rumunije, 3:1 protiv Poljske).



