logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Šekil O'Nil poludio na utakmici Evrolige: Pogledajte šta je radio u Kaunasu

Šekil O'Nil poludio na utakmici Evrolige: Pogledajte šta je radio u Kaunasu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Legendarni Šekil O'Nil pratio je meč Žalgirisa i Olimpijakosa, a njegovo oduševljenje atmosferom brzo je postalo viralno.

Šekil O'Nil na utakmici Žalgiris Olimpijakos VIDEO Izvor: Screenshot/Twitter/@Urbodo/@PerolasdaNBA

Legendarni Šekil O'Nil riješio je da isprati evroligaški susret između Žalgirisa i Olimpijakosa i čini se da nije zažalio. Bivši NBA igrač je zajedno sa domaćim navijačima skakao i navijao, a video-snimci u kojima se potpuno prepustio atmosferi vrlo brzo su postali viralni na društvenim mrežama.

Sjajni Žalgiris je poražen u drugom kolu Evrolige u tijesnom meču protiv šampiona takmičenja. Olimpijakos je slavio 93:91, pa iako je trojka Sterlinga Brauna dala nadu četiri sekunde prije kraja meča, nije bilo mnogo šansi za čudo u Kaunasu. Sterling Braun je vodio Žalgiris sa 20 poena i šutem iz igre od 73 odsto, slijedio ga je Tubelis sa 19 i sedam skokova, dok je Karsen Edvards postigao 16, a bivši NBA as Jonas Valančijunas 11. Ipak, na drugoj strani je Evan Furnije zablistao sa 19, dok je Saša Vezenkov imao 18, a Ža Morant 15.

Prema tome, Šekil O'Nil je uživao u pravom evroligaškom spektaklu. Nije samo atmosfera bila ta koja je omamila Amerikanca, kvalitet meča je bio na izuzetnom nivou, a možda i najava Fajnal-fora.

Na izrazu lica Šekila O'Nila odmah je bilo jasno da bivši NBA košarkaš uživa u atmosferi. Kamera je odmah stigla do centra koji je zajedno sa navijačima skakao i pjevao. I nije bio sam, legendarni Arvidas Sabonis je uporedo sa njim skakao i pjevao.

Pogledajte kako je Šekil O'Nil uživao u Kaunasu:

Šta je rekao Šekil O'Nil?

Legendarni NBA košarkaš je prije meča Žalgirisa i Olimpijakosa govorio o meču koji će gledati i izjavom je pomalo naljutio navijače u domovini. "Gledaću Žalgiris u Evroligi, biće tu 15.000 navijača. Rekli su mi da ako hoću da opljačkam nečiju kuću, mogao bih to da uradim, pošto će svi biti na utakmici. Znam da navijači u Evropi stvarno uživaju u košarci. Bio sam na samo jednoj košarkaškoj utakmici u Evropi i bilo je 'Vau'.

Želim da vidim koliko je luda ova utakmica. Znam da je evropska košarka za nijansu bolja od one u NBA ligi. Znam da ću biti na meti kritika zbog te izjave, ali u Evropi svi igraju maksimalno angažovano tokom svih 36 utakmica. Znate, mi u NBA ligi imamo momke koji odmaraju do Ol-stara ili dok ne počne plej-of. Ovo će biti bitka, igraju protiv aktuelnog šampiona, prvi domaći meč u sezoni", rekao je O'Nil.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Šekil O'Nil Evroliga KK Žalgiris KK Olimpijakos

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC