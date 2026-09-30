Šekil O'Nil poludio na utakmici Evrolige: Pogledajte šta je radio u Kaunasu

Legendarni Šekil O'Nil pratio je meč Žalgirisa i Olimpijakosa, a njegovo oduševljenje atmosferom brzo je postalo viralno.

Izvor: Screenshot/Twitter/@Urbodo/@PerolasdaNBA

Legendarni Šekil O'Nil riješio je da isprati evroligaški susret između Žalgirisa i Olimpijakosa i čini se da nije zažalio. Bivši NBA igrač je zajedno sa domaćim navijačima skakao i navijao, a video-snimci u kojima se potpuno prepustio atmosferi vrlo brzo su postali viralni na društvenim mrežama.

Sjajni Žalgiris je poražen u drugom kolu Evrolige u tijesnom meču protiv šampiona takmičenja. Olimpijakos je slavio 93:91, pa iako je trojka Sterlinga Brauna dala nadu četiri sekunde prije kraja meča, nije bilo mnogo šansi za čudo u Kaunasu. Sterling Braun je vodio Žalgiris sa 20 poena i šutem iz igre od 73 odsto, slijedio ga je Tubelis sa 19 i sedam skokova, dok je Karsen Edvards postigao 16, a bivši NBA as Jonas Valančijunas 11. Ipak, na drugoj strani je Evan Furnije zablistao sa 19, dok je Saša Vezenkov imao 18, a Ža Morant 15.

Prema tome, Šekil O'Nil je uživao u pravom evroligaškom spektaklu. Nije samo atmosfera bila ta koja je omamila Amerikanca, kvalitet meča je bio na izuzetnom nivou, a možda i najava Fajnal-fora.

Na izrazu lica Šekila O'Nila odmah je bilo jasno da bivši NBA košarkaš uživa u atmosferi. Kamera je odmah stigla do centra koji je zajedno sa navijačima skakao i pjevao. I nije bio sam, legendarni Arvidas Sabonis je uporedo sa njim skakao i pjevao.

Pogledajte kako je Šekil O'Nil uživao u Kaunasu:

Shaquille O’Neal courtside jumping and singing ŽALIA–BALTA with 15,000 Zalgiris fans and Arvydas Sabonis before a Zalgiris home game against the EuroLeague champions Olympiacos in Kaunas.



This is so random and so good that even AI couldn’t make it up pic.twitter.com/30XmBe8CO3 — Donatas Urbonas (@Urbodo)September 29, 2026

Shaquille O’Neal descobrindo a torcida do basquete europeupic.twitter.com/YtMAP9uWqd — Pérolas da NBA (@PerolasdaNBA)September 29, 2026

Šta je rekao Šekil O'Nil?

Legendarni NBA košarkaš je prije meča Žalgirisa i Olimpijakosa govorio o meču koji će gledati i izjavom je pomalo naljutio navijače u domovini. "Gledaću Žalgiris u Evroligi, biće tu 15.000 navijača. Rekli su mi da ako hoću da opljačkam nečiju kuću, mogao bih to da uradim, pošto će svi biti na utakmici. Znam da navijači u Evropi stvarno uživaju u košarci. Bio sam na samo jednoj košarkaškoj utakmici u Evropi i bilo je 'Vau'.

Želim da vidim koliko je luda ova utakmica. Znam da je evropska košarka za nijansu bolja od one u NBA ligi. Znam da ću biti na meti kritika zbog te izjave, ali u Evropi svi igraju maksimalno angažovano tokom svih 36 utakmica. Znate, mi u NBA ligi imamo momke koji odmaraju do Ol-stara ili dok ne počne plej-of. Ovo će biti bitka, igraju protiv aktuelnog šampiona, prvi domaći meč u sezoni", rekao je O'Nil.