Crvena zvezda ima dva poraza na startu Evrolige i svima je jasno da postoje problemi u igri. Ibon Navaro sve to jasno vidi i zna da mora da riješi što prije.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je loše započela novu sezonu i u prva dva meča u Evroligi doživjela dva poraza. Nisu samo izgubljene utakmice problem za crveno-bijele. Oscilacije su nešto što je normalno tokom sezone, posebno na samom početku i sa novim sistemom igre kod novog trenera Ibona Navara. Međutim, postoji mnogo više stvari koje brinu.

Šut ponekad služi, ponekad ne, ali ono što je prikazala ekipa u prva dva meča protiv Žalgirisa i Hapoela daleko je od ambicija i želja, kako same ekipe tako i navijača. Previše grešaka, soliranja, donošenja loših odluka, stvari koje ne bi smjele da se dešavaju u tolikoj mjeri.

Vidi opis Zvezdi je sve problem i mučenje je gledati je: Motli nije jedini minus, statistika stvara lažnu sliku Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 14 / 14

Da se samo pogleda statistika u porazu od Hapoela (81:80), bez gledanja utakmice, reklo bi se da je Zvezda bila baš blizu. Ne samo zbog rezultata, već i zbog toga da je imala 21 asistenciju, 51 skok, 13 izgubljenih lopti, naspram 38 skokova rivala, 12 asistencija, sedam ukradenih i šest izgubljenih lopti. Međutim, na terenu je slika bila potpuno drugačija.

Ono što u isto vrijeme brine i donekle donosi optimizam je to da je Zvezda uprkos svim tim mukama na terenu imala više prilika da se vrati u meč. Čak i da ga dobije, ali su je koštale neke gluposti, promašaji i pogrešne odluke pojedinaca.

Da li je Motli jedini problem Zvezde?

Vidi opis Zvezdi je sve problem i mučenje je gledati je: Motli nije jedini minus, statistika stvara lažnu sliku Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 19 / 19

Da odmah odgovorimo - ne. Nije Džonatan Motli jedini problem Crvene zvezde, ali jeste najveći u ovom trenutku. Mnogo više se očekuje od startnog centra ekipe koja želi u plej-of Evrolige. U prvom meču mu je indeks bio u minusu (-13), u drugom je bio u plusu (+1) i dao je dva poena. Dodatni problem je što loše gradi reket, ispadaju mu lopte na zicerima, muči se da gradi skok. Mnogi niži igrači su pored njega uzimali lopte i donosili druge, pa nekad i treće šanse u napadima i tako dolazili do poena.

Ali, nije jedini koji se muči sa tim. Ebuka Izundu jeste imao devet skokova, ali se i on mučio sa građenjem. Čima Moneke je u minus fazi uprkos pogledu na statistiku (devet poena, sedam skokova). Pravio je dosta grešaka u odbrani, poput recimo faula na Zeku Ledeju na šutu za tri. Ni on nije gradio skok kako treba. U odbrani nije blistao ni Džordan Nvora (13, 5sk). U nekoliko navrata je izgubio fokus, dopuštao rivalima da se "prikradu" i uzmu lopte koje su morale da pripadnu Zvezdi. Kada se sve te greške skupe, jasno je zašto ishod nije mogao da bude drugačiji.

"Motli nije našao ritam, mučio se, promašio je neke zicere. Potreban nam je definitivno. Igramo bez startnog centra. Potrebno je da nađe ritam i moramo da mu pomognemo u tome", rekao je Ibon Navaro poslije meča. I on je bio primoran da koristi sličnu taktiku kao Saša Obradović prošle sezone, pa je u posljednjoj dionici Moneke igrao na "petici".

Napad je jedno, ali ne može bez odbrane

Vidi opis Zvezdi je sve problem i mučenje je gledati je: Motli nije jedini minus, statistika stvara lažnu sliku Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 19 / 19

Glavna snaga u napadu Crvene zvezde leži u Krisu Džounsu, Džaredu Batleru i Džordanu Nvori i kada se pogleda statistika dvojica su bila među najefikasnijima (Batler 19, Nvora 13, Džouns šest poena). Ali je problem u tome što se sva trojica muče u odbrani. Previše stagniraju, lako pored njih rivali dolaze do poena. Uostalom, sam Dimitris Itudis je poslije meča izjavio "da je njegov tim napadao Batlera i Džounsa". Svima je jasno gdje su slabe tačke i sigurno je da će i ostali treneri takve stvari da probaju da eksploatišu.

Svjesni su toga i u Zvezdi, vide se takve stvari "iz aviona", pa je recimo Navaro "klupirao" Džounsa za cijelu posljednju dionicu, igrao je ukupno 17 minuta. Jasno je da bez njega trpi kreacija u igri, ali ne i defanziva. Moraće španski stručnjak da nađe rješenje za to, jer koliko god da je njegova mana u odbrani, način na koji organizuje igru i nalazi rješenja i te kako olakšava igru ekipi.

"Džouns je dobro počeo meč u napadu, ali se mučio u odbrani, ako se dobro sjećate često su ga napadali. Probali smo sa Nikom Vejler-Babom da promijenimo meč, pa sa Stefanom Miljenovićem, možemo da igramo sa dvojicom plejeva, ali nismo to radili", pojasnio je Navaro.

Čega se to igrači Zvezde plaše?

Vidi opis Zvezdi je sve problem i mučenje je gledati je: Motli nije jedini minus, statistika stvara lažnu sliku Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 17 / 17

Sistem igre trenera Ibona Navara je takav da se zasniva između ostalog i na brzoj košarci. Tranziciji, dosta trčanja, pronalaženja otvorenih pozicija. Toga je bilo u malim naletima na obje utakmice. Umjesto toga je više djelovalo kao presporo, bez mnogo lakih poena, sve suprotno od onog sistema koji je Španca proslavio.

Jedna od dobrih stvari i za njega i za Zvezdu je to što je otvoreno pričao o tome. Bez ikakvog uvijanja, zna i želi da njegov tim igra drugačije. I ne dozvoljava da se krivica prebacuje na igrače.

"Imali smo 21 asistenciju, ali je dobro pitanje zašto igramo sporo. Zašto? Plaše se izgubljenih lopti. Ne trčimo dovoljno. Uplašeni su zbog grešaka i na tome radimo. Isto tako kažem da je ovo 100 odsto do mene, ne do igrača. Ma, 200 odsto, sve je na meni", jasan je Navaro.

Šta čeka Zvezdu u oktobru?

Pogledajte 01:32 Tajson Karter izjava Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Crvena zvezda mora što prije da "proradi". Zato meč sa Efesom koji slijedi ima ogromnu važnost. Jasno je da će pritisak da se poveća i da dođe do "usijanja" u slučaju da se dogodi i treći poraz. Učiniće sve da to izbjegnu.

Ovako izgleda raspored Zvezde u oktobru: