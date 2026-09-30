Nova drama oko Ronalda i Portugala: Hitan sastanak zbog poniženja kakvo nije doživio 18 godina

Selektor Portugala Žorž Žezus i predsjednik tamošnjeg Saveza Pedro Proensa planiraju sastanak sa Ronaldom zbog trenutne situacije u reprezentaciji i činjenice da poslije 18 godina prvi put nije ušao na teren

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Legendarni Kristijano Ronaldo mogao bi uskoro - već u srijedu - da sjedne za sto sa selektorom Portugala Žoržom Žezusom i predsjednikom tamošnjeg fudbalskog saveza Pedrom Proensom, nakon situacije koja je obilježila posljednji reprezentativni meč.

Kapiten Portugala ostao je svih 90 minuta na klupi u pobjedi nad Norveškom 2:1, što mu se nije dogodilo u reprezentativnoj karijeri punih 18 godina, izuzev utakmica koje je propustio zbog povrede ili suspenzije. Ronaldo je nakon posljednjeg zvižduka odmah otišao u svlačionicu i nije se pridružio saigračima prilikom pozdravljanja navijača.

"Kristijano Ronaldo nije pozdravio navijače? Razgovaraću s njim. Reprezentacija je reprezentacija. Ne mogu da objasnim zašto to nije uradio. Razgovaraću s njim", rekao je Žorž Žezus na konferenciji za novinare.

Žezus planirao da ga uvede, pa promijenio odluku

Kristijano Ronaldo

Izvor: David Buono/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Kako prenosi "Rekord", predsjednik Fudbalskog saveza Portugala Pedro Proensa zbog cijele situacije promijenio je planove i odlučio da se sastane sa Ronaldom i Žezusom. Proensa je prvobitno trebalo da otputuje na Azore, gdje reprezentacija do 21 godine igra utakmicu, ali je situacija oko kapitena postala prioritet.

Žezus i Ronaldo dobro se poznaju iz vremena provedenog u Al Nasru. Iskusni trener vodio je saudijski klub godinu dana, a njihova saradnja tada je bila uspješna. Ipak, sada bi ograničena minutaža mogla da izazove nove nesuglasice.

"Razmišljao sam da Kristijano uđe u igru, čak smo se dogovorili da odigra posljednjih pola sata. Ali utakmica onda diktira neke druge stvari. Osjetio sam da nije pravi trenutak da ga uvedem. Ima 41 godinu, a ne 20, i pred nama su još dvije utakmice. Ali nisam ga ostavio na klupi da bih ga fizički zaštitio. Bio je spreman", kazao je selektor Portugala.

Selektor je još prilikom imenovanja na funkciju govorio o Ronaldovom statusu i poručio da će ga koristiti dok god bude igrao na potrebnom nivou i ispunjavao kriterijume za reprezentaciju.

Ronaldo ne želi da odustane od Portugala

Kristijano Ronaldo

Izvor: WU ZHIZHAO / imago sportfotodienst / Profimedia

Ronaldo je samo nedjelju dana prije utakmice sa Norveškom ponovio da nema namjeru da se povuče iz reprezentacije. Istakao je da vjeruje da i dalje može da pomogne Portugalu, ne samo golovima već i iskustvom koje može da prenese mlađim igračima.

"Vjerujem da mogu da pomognem reprezentaciji da ostvari ono što želi. Završiću kada osjetim da više ne mogu da doprinesem", rekao je Ronaldo.

Napadač Al Nasra u februaru će napuniti 42 godine, ali i dalje ima značajnu ulogu u reprezentaciji. U tekućoj sezoni postigao je tri gola na pet utakmica u saudijskoj Pro ligi.