Bašić: Ovo je jedna od naših najboljih utakmica!

Ivan Bašić i Esmir Bajraktarević s razlogom zadovoljni svojim, ali i partijama saigrača u pobjedi „zmajeva“ protiv Rumunije.

Izvor: FS BiH, nfsbih.ba

Reprezentacija BIH još jednom je savladala Rumuniju u Bukurešta, ovog puta bilo je 4:2 u meču drugog kola Lige nacija.

Dobru partiju an ovom meču upisao je Ivan Bašić, koji je upisao asistenciju za Tarika Muharemovića kod drugog gola „zmajeva“.

"Ovo je jedna od naših najboljih utakmica i sa loptom i bez lopte. Kad sagledamo cijelu utakmicu, mislim da smo dominirali svih 90 minuta. Da smo bili malo mirniji u završnici, mogli smo zabiti još koji pogodak. Idemo odmoriti do petka i do Švedske, i idemo pred puno Bilino polje. Poslije dobrih partija na Svjetskom prvenstvu puni smo samopouzdanja. Podigli smo nivo sa loptom, ali sigurno možemo još napredovati. Sada slijedi Švedska, biće nam velika čast da budemo dio utakmice u kojoj se oprašta Edin Džeko“, rekao je Bašić.

Esmir Bajraktarević je upisao dvije asistencije, a kaže da ga nije poremetilo to što je meč u Bukureštu igran pred praznim tribinama.

"Srećan sam što smo pobijedili danas, ali moramo ostati fokusirani na Švedsku, jer to neće biti laka utakmica. Nije bilo publike, bilo je čudno, ali smo se prilagodili, nismo mislili na to i fokusirali smo se na teren da pobijedimo utakmicu. Svi imamo isti plan i svi imamo puno strasti za Bosnu i Hercegovinu, da damo sve za ovu zemlju. Edin Džeko je bio moj idol kad sam bio mali i daćemo sve od sebe protiv Švedske za njega i za BiH“, rekao je Bajraktarević.