UŽIVO: Gigović i Muharemović tresli mrežu Rumuna, uzvratio Birlidža!

Nakon osvojenog boda protiv Poljske u Varšavi selekcija BIH pokušaće da osvoji cijeli plijen u Rumuniji.

Fudbalska reprezentacija BiH od 20.45 igra drugu utakmicu u okviru B divizije Lige nacija.

"Zmajevi" će na Nacionalnom stadionu u Bukureštu odmjeriti snage sa Rumunijom, istom onom selekcijom protiv koje je Sergej Barbarez upisao prvu selektorsku pobjedu. Desilo se to 21. marta 2025. godine, na startu kvalifikacija za Mundijal, kada je Armin Gigović presudio domaćoj selekciji.

DEVETI MEĐUSOBNI DUEL

Bio je to sedmi od ukupno osam međusobnih duela BiH i Rumunije. Za sada posljednji odigran je 15. novembra prošle godine, pred kraj kvalifikacionog ciklusa za Svjetsko prvenstvo, kada je BiH u Zenici upisala pobjedu rezultatom 3:1. Do sada je bh. tim ostvario četiri trijumfa te je isto toliko puta poražen.

NEĆE BITI PUBLIKE

U glavnom gradu Rumunije večeras neće biti navijača na tribinama zbog kazne koju je UEFA izrekla rumunskom savezu. Jedan meč bez prisustva publike mora da se odradi zbog incidenata na utakmici protiv tzv. Kosova iz novembra 2024. godine.

Tada su igrači tzv. Kosova napustili teren zbog skandiranja s tribina "Kosovo je Srbija", a utakmica je naknadno registrovana službenim rezultatom u korist Rumunije, koja nije izbjegla kaznu.

Ista će, međutim, tek sad biti sprovedena jer su kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo bile pod okriljem FIFA i na te mečeve nije mogla da bude primijenjena.