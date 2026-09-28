UŽIVO: Gigović i Muharemović tresli mrežu Rumuna, uzvratio Birlidža!

Nakon osvojenog boda protiv Poljske u Varšavi selekcija BIH pokušaće da osvoji cijeli plijen u Rumuniji.
Fudbalska reprezentacija BiH od 20.45 igra drugu utakmicu u okviru B divizije Lige nacija.
"Zmajevi" će na Nacionalnom stadionu u Bukureštu odmjeriti snage sa Rumunijom, istom onom selekcijom protiv koje je Sergej Barbarez upisao prvu selektorsku pobjedu. Desilo se to 21. marta 2025. godine, na startu kvalifikacija za Mundijal, kada je Armin Gigović presudio domaćoj selekciji.
DEVETI MEĐUSOBNI DUEL
Bio je to sedmi od ukupno osam međusobnih duela BiH i Rumunije. Za sada posljednji odigran je 15. novembra prošle godine, pred kraj kvalifikacionog ciklusa za Svjetsko prvenstvo, kada je BiH u Zenici upisala pobjedu rezultatom 3:1. Do sada je bh. tim ostvario četiri trijumfa te je isto toliko puta poražen.
NEĆE BITI PUBLIKE
U glavnom gradu Rumunije večeras neće biti navijača na tribinama zbog kazne koju je UEFA izrekla rumunskom savezu. Jedan meč bez prisustva publike mora da se odradi zbog incidenata na utakmici protiv tzv. Kosova iz novembra 2024. godine.
Tada su igrači tzv. Kosova napustili teren zbog skandiranja s tribina "Kosovo je Srbija", a utakmica je naknadno registrovana službenim rezultatom u korist Rumunije, koja nije izbjegla kaznu.
Ista će, međutim, tek sad biti sprovedena jer su kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo bile pod okriljem FIFA i na te mečeve nije mogla da bude primijenjena.
28' GOOOOL! Rumunija - BIH 1:2!
Smanjuju Rumuni na 2:1. Nakon centaršuta sa lijeve strane Birlidža je glavom pogodio i tako krunisao jedan manji period inicijative rumunske selekcije.
23' Ponovo Zlomislić!
Golman selekcije BIH sada je poslije kornera odbranio pokušaj Birlidže. Mogli su Rumuni da smanje zaostatak, ali ostaje 2:0.
22' Zlomislić brani pokušaj Stančua
Odlično je šutirao kapiten Rumunije, ali Zlomislić dobro brani i odbija u korner.
19' GOOOL! Rumunija - BIH 0:2!
Novi gol "zmajeva". Memić je požrtvovanim prodorom izborio korner, a nakon udarca iz ugla Tarik Muharemović je odlično skočio i udarcem glavom zatresao mrež za velikih 2:0!
16' Mahmić je "požutio"
Veznjak "zmajeva" zaradio je žuti karton zbog oštrog prekršaja
12' GOOOOOL! Rumunija - BIH 0:1!
Selekcija BIh vodi 1:0 u Bukureštu. Bajraktarević je odlično prošao po desnoj strani i ubacio u šesnaesterac, a tu se ubacio Gigović i glavom pogodio za vođstvo "zmajeva". Upravo je Gigović pogodio poritv Rumuna i u martu prošle godine protiv Rumunije za pobjedu 1:0.
8' KAKAV PROMAŠAJ TABAKOVIĆA!
Reprezentacija BIH imala je "mrtvu" šansu u osmom minutu. Haris Tabaković je dobio idealnu loptu iza kompletne odbrane Rumunije, sam išao na golmana Radua, a onda potpuno neometan poslao loptu pored gola. Nevjerovatno kakav promašaj!
1' Prvi korner za BIH
Prvi korner na utakmici poslije 40-ak sekundi. Ubacio je Alajbegović, ali izbacili su to Rumuni.
Počeo je duel u Bukureštu!
Barbarez ostavio Demirovića na klupi
Reprezentavcija BIH protiv Rumunije će sa jednim špicem, to je Haris Tabaković, dok je Ermedin Demirović ostao na klupi. Pojačao je Barbarez vezni red, pa će u sredini igrati Bašić, Mahmić i Gigović. Evo i sastava:ž
RUMUNIJA: Radu, Kubis, Ilie, Bursa, Eisat, Skreču, Stanču, Birlidža, Dragomir, Olaru, Mihaila
BIH: Zlomislić, Memić, Katić, Muharemović, Kolašinac, Gigović, Bašić, Mahmić, Alajbegović, Bjaraktarević i Tabaković
Portugalac na centru
Meč u Bukureštu sudi Portugalac Luis Godinjo, a pomažu mu sunarodnici Pedro Martins i Pedro Almeida, dok je četvrti sudija Fabio Verisimo. U VAR sobi je Fabio Oliveira Melo, a njegov pomoćnik je Helder Maljeiro.
Hadži ostavio najveće zvijezde na tribinama
Pomalo čudan potez povukao je selektor Rumunije Georgi Hadži pred duel sa reprezentacijom BIH. Rumunski selektor inače voli da rotira igrače, ali je sada petoricu praktično najboljih igrača ostavio van protokola, tako da protiv "zmajeva" neće nastupati Janis Hadži, Radu Dragušin, Razvan Marin, Andrei Raciu, Nikuor Bancu i Denis Man.
Fudbalska reprezentacija BiH večeras (20.45) igra drugu utakmicu u okviru B divizije Lige nacija.
"Zmajevi" će na Nacionalnom stadionu u Bukureštu odmjeriti snage sa Rumunijom, istom onom selekcijom protiv koje je Sergej Barbarez upisao prvu selektorsku pobjedu. Desilo se to 21. marta 2025. godine, na startu kvalifikacija za Mundijal, kada je Armin Gigović presudio domaćoj selekciji.
DEVETI MEĐUSOBNI DUEL
Bio je to sedmi od ukupno osam međusobnih duela BiH i Rumunije. Za sada posljednji odigran je 15. novembra prošle godine, pred kraj kvalifikacionog ciklusa za Svjetsko prvenstvo, kada je BiH u Zenici upisala pobjedu rezultatom 3:1. Do sada je bh. tim ostvario četiri trijumfa te je isto toliko puta poražen.
NEĆE BITI PUBLIKE
U glavnom gradu Rumunije večeras neće biti navijača na tribinama zbog kazne koju je UEFA izrekla rumunskom Savezu. Jedan meč bez prisustva publike mora da se odradi zbog incidenata na utakmici protiv tzv. Kosova iz novembra 2024. godine.
Tada su igrači tzv. Kosova napustili teren zbog skandiranja s tribina "Kosovo je Srbija", a utakmica je naknadno registrovana službenim rezultatom u korist Rumunije, koja nije izbjegla kaznu.
Ista će, međutim, tek sad biti sprovedena jer su kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo bile pod okriljem FIFA i na te mečeve nije mogla da bude primijenjena.