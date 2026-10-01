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Zbog njega će cijeli Peking biti protiv Novaka: Bio je nepismeno dijete bez oca, sada je najveća nada Kine

Zbog njega će cijeli Peking biti protiv Novaka: Bio je nepismeno dijete bez oca, sada je najveća nada Kine

Autor G.A. Izvor mondo.rs
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Bu Junčkaokete je naredni protivnik Novaka Đokovića u Pekingu i jasno je da će Kinezi navijati za svog Mongola iz Sinkjanga.

Ko je Bu Junčkaokete je naredni protivnik Novaka Đokovića Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Novak Đoković se prilično oznojio da prođe Nuna Boržesa u prvom kolu turnira u Pekingu, a onda mu se sa puta sklonio Huan Manuel Serundolo. Izgubio je Argentinac nenadano od 104. na svijetu Junčkaokete Bua.

Kinez koji je dobio specijalnu pozivnicu za turnir u Pekingu dobio je brzuo prvi set 6:2, onda smo gledali dramu u kojoj je Serundolo uspeo da se vrati sa 7:5 i na kraju je Bu pobedio 6:4 i zakazao duel sa Novakom.

Ko je Junčaokete Bu?

Izvor: Xie Han / Xinhua News / Profimedia

Mongol rođen u Sinkjangu nastupa pod zastavom Kine i do sada je u karijeri zaradio oko 2.000.000 dolara. Otac mu je umro rano i imao je teško detinjstvo, proveo ga je sa babom i dedom koji nisu znali mandarinski, ali je u Urumćiju u SOS gradskom selu uspio ne samo da se obrazuje nego i da počne da igra tenis.

Do sada je u karijeri osvojio nekoliko turnira, prvi kada je u Seulu 2023. savladao Aleksandra Vukića, a prvi meč na Mastersima imao je te godine u Šangaju protiv Miomira Kecmanovića. Napravio je fascinantan uspjeh na startu US Opena ove godine kada je eliminisao Rafu Hodara i to mu je jedina grend slem pobjeda u karijeri do sada. Trenutno je 104. na ATP listi, mada je bio i 64. sredinom 2025. Zanimljivo je da je Bu Junčkaokete zapravo jedno ime koje se na mongolskom piše zajedno, ali je on odlučio da ga "podijeli".

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Novak Đoković Tenis

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