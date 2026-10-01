Perkins tvrdi da Jokić opet neće biti MVP: "Vidjećete ko je najbolji u ligi"

Bivši američki košarkaš, a sada analitičar Kendrik Šerkins, ima svog prvog "pika" za MVP titulu.

Izvor: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia/Youtube/ESPN

Jedan od najvećih kritičara Nikole Jokića Kendrik Perkins, smatra da srpski as neće dobiti MVP priznanje ni treću godinu zaredom. Tačnije, on vjeruje da će nagrada za najkorisnijeg igrača u sezoni 2026/27 otići u ruke asa Minesota Timbervulvsa Entonija Edvardsa.

Jokić je iz sezone u sezonu među glavnim kandidatima i za sada ima tri najvrednije individualne nagrade, dok je posljednje dvije osvojio Kanađanin Šej Gildžus-Aleksander. U elitnom društvu su po pravilu Viktor Vembanjama, Janis Adetokumbo, Luka Dončić, međutim, nekadašnji šampion NBA lige vjeruje da ćemo u novoj sezoni dobiti novog MVP-ja.

"Da, vjerujem da je (Edvards) pod pritiskom, a takođe vjerujem i da će osvojiti titulu najkorisnijeg igrača ove sezone jer će moći da se prebaci na svoju prirodnu poziciju, a to je dvojka, i davaće koševe igrajući rame uz rame sa Lamelom Bolom", rekao je nekadašnji centar.

Izvor: Youtube/ESPN

Perkins je Edvardsa uporedio sa velikanima Kevinom Garnetom i Raselom Vesbrukom.

"Neko bi mogao da tvrdi i kaže da Lamelo Bol zapravo nije igrao pod pritiskom i da nije igrao važnu košarku na visokom nivou, ali Entoni Edvards... gledajte, ja sam tokom karijere igrao sa toliko članova Kuće slavnih. Ali postoje dva člana Kuće slavnih koja se izdvajaju i sa kojima sam dijelio teren: Kevin Garnet i Rasel Vesbruk. Određeni momci ti daju određeni nivo samopouzdanja i stila. Entoni Edvards je jedan od takvih pojedinaca."

Zašto je ključ potpis Lamela Bola?

"Daće Lamelu Bolu određeni nivo samopouzdanja, ne da mu je bilo neophodno, ali izvući će ono najbolje iz njega. Kada odete na gostovanje, izađete iz autobusa i prolazite kroz tunel ulazeći u protivničku dvoranu, imate momka kao što je Entoni Edvards koji vam daje stav i samopouzdanje - a on će to prenijeti i na LaMela Bola. I zato mislim da će njih dvojica odlično funkcionisati zajedno."

Da li je vrijeme za titulu Minesote?

Entoni Edvards i Minesota Timbervulvsi iz sezone u sezonu biju velike bitke sa Nikolom Jokićem i Denver Nagetsima i ovo bi mogla da bude sezona kada bi mogli da poboljšaju rezultate. Stigli su do finala Zapadne konferencije 2024. i 2025. godine, a ove bi mogli da naprave novi iskorak...

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