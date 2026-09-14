Kejtlin Klark se svađala sa novinarom: "Prestani to da radiš"

Poslije osvojene titule na Svjetskom prvenstvu Kejtlin Klark imala je raspravu sa novinarom pred kamerama zbog jednog pitanja.

Izvor: Printscreen/X/CClarkReport

Amerikanke su ponovo šampionke svijeta, po peti put. Niko im ne može ništa. Francuska se držala do poluvremena, a onda je na svojoj koži osjetila dominaciju apsolutnih vladarki (97:79). Poslije meča se dogodila i jedna neprijatna situacija.

Jedan od novinara pitao je Kejtlin Klark o njenom odnosu sa Anđelom Ris. Njih dve su imale određene nesuglasice tokom koledž karijere, pa je tako uslijedilo pitanje o tome da li su njih dvije prijateljice. To joj se ni malo nije dopalo.

"Mi smo oduvek prijateljice. Nemoj da pokušavaš to da radiš, prestani", odgovorila je Kejtlin Klark.

Pre nekoliko dana je sličan odgovor dala i Anđela.

"Poznajemo igru jedna druge savršeno, zabavno je. Nastavićemo da gradimo hemiju, jer znamo da ćemo dugo biti saigračice u reprezentaciji", poručila je Risova.