Srbija igra protiv Holandije u Ajndhovenu i ima dosta upitnika oko sastava Veljka Paunovića za predstojeći meč.
Srbija poslije tri kola u Ligi nacija ima isto toliko poraza, gol razliku 2:6 i još čeka na prvi bod u grupi u kojoj su još Grčka, Holandija i Njemačka. Dosta glavobolje za selektora Veljka Paunovića koji i dalje nije našao postavu koja će da pokaže ono što je zamislio.
Protiv Grčke je bilo dosta problema (1:2), posebno u veznom redu. Protiv Holandije je izgledalo bolje, sa više energije, truda, zalaganja (1:2). Ali je onda protiv Njemačke došlo "otrežnjenje" i rezultat je mogao da bude ubjedljiviji od 2:0. Sada slijedi revanš sa Holanđanima, ali u Ajndhovenu.
Može li Srbija da izbjegne novi poraz u Ligi nacija? Sve o meču sa Holandijom, Veljko Paunović mora da mijenja
Da li će tamo Srbija konačno da "probije led" u Ligi nacija ili će da se nastavi loš niz. Saznaćemo večeras.
Kad i gdje se igra?
Može li Srbija da izbjegne novi poraz u Ligi nacija? Sve o meču sa Holandijom, Veljko Paunović mora da mijenja
Nemačka - Srbija
Nemačka - Srbija
Nemačka - Srbija
Nemačka - Srbija
Nemačka - Srbija
Meč između Srbije i Holandije igra se na "Filips stadionu" u Ajndhovenu koji prima 35.000 gledalaca. Počinje u 20.45 časova.
Gdje je prenos?Izvor: MN PRESS
Prenos utakmice biće na Areni sport i na RTS-u. Naravno, tekstualni prenos i dešavanja sa meča bićete u prilici da pratite na MONDU.
Ko će da igra za Srbiju?
Može li Srbija da izbjegne novi poraz u Ligi nacija? Sve o meču sa Holandijom, Veljko Paunović mora da mijenja
Veljko Paunović je na mukama za meč u Ajndhovenu, jasno mu je da će morati da menja tim u odnosu na onaj koji je igrao u Njemačkoj. Ne može da igra bez bekova i to će najvjerovatnije da budu Terzić i Kostić. Ono što je jasno jeste da će Vanja Milinković-Savić da bude na golu i da će Dušan Tadić da bude na terenu. Posebno poslije izostanka Sergeja Milinkovića-Savića zbog povrede i odlaska Đorđa Petrovića zbog rođenja deteta.
Strahinja Pavlović zbog lakše povrede nije počeo meč protiv Nijemaca, ali bi trebalo da se vrati u startnih 11.
Ovako bio trebalo da izgleda postava Srbije: V. Milinković-Savić - Nedeljković, Babić, Pavlović, Gudelj, Kostić - Živković, Tadić, Lukić, A. Stanković - Jović
Veljko Paunović ne pada duhomIzvor: Marcel Engelbrecht / AFP / Profimedia
Selektor Srbije Veljko Paunović uvjeren je da će stvari da dođu na svoje kad-tad.
"Ponavljam, naš ofanzivni učinak protiv Njemačke bio je dramatično loš i svjesni smo, a protiv Holandije 3-4 dana prije toga izgledalo je to drugačije. Da li možemo pomjerio liniju 'gore'? Možemo i moramo to da uradimo. Da li možemo da iz te zone budemo opasniji ili kroz našu strukturu i ideju napada? Vjerovatno ćemo biti uspješniji ako uspijemo to da uradimo. I zašto ne padamo duhom s obzirom na to da imamo loše brojeve? Sve će to doći sa vremenom. Uostalom, znam kako fudbal funkcioniše i da momenat u kojem je naš tim zahtijeva još vremena, ali svaki tim dođe tamo gdje mi želimo, ako ispoštuje proces", poručio je Paunović.
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