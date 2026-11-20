Prava bura trese američki univerzitetski sport (NCAA) nakon niza velikih sudskih pobjeda koje je pravni tim sportista izvojevao u saveznoj državi Luizijani, a cijeli slučaj direktno dotiče i čak 22 košarkaša sa prostora bivše Jugoslavije.

Izvor: MN PRESS

U središtu sporova nalaze se tužbe u predmetima PIburn i drugi protiv NCAA te RJ Luis Jr. protiv NCAA, kojima se osporava proizvoljna i neujednačena primjena pravila o pravu nastupa studenata-sportista. Koliko su ovi procesi značajni za cijeli sistem univerzitetskog sporta u SAD, potvrđuje i činjenica da je na stranu sportista stala i državna tužiteljka Luizijane Liz Maril, podnošenjem podneska u svojstvu "prijatelja suda".

Posebnu pažnju javnosti na Balkanu privlači predmet košarkaša RJ Luisa Džuniora, koji otvara pitanje nejednakog tretmana igrača sa prethodnim profesionalnim iskustvom. Upravo se u njegovoj tužbi, kao primjeri nedosljedne i selektivne primjene NCAA propisa, navode imena čak 22 košarkaša iz regiona koji su prije odlaska u SAD igrali u evropskim profesionalnim ligama - sedam iz Srbije, pet iz Hrvatske, po četiri iz Crne Gore i Slovenije, te dva iz Bosne i Hercegovine.

Među imenovanim srpskim košarkašima nalaze se: Filip Jović (Auburn), Mihailo Bošković (BYU). Luka Tarlać (Kal Poli), Andrej Kostić (Kansas State), Andrija Bukumirović (UT Martin), Filip Branković (UTRGV) i Nikola Džepina (Vašington).

Sud u Luizijani je još u avgustu donio privremenu mjeru kojom je NCAA zabranjeno da Luisu uskrati nastup u sezoni 2026/27. Vrhovni sud Luizijane je 13. novembra odbio zahtjev NCAA za vanredno preispitivanje te odluke, a istog dana 19. okružni sud u Baton Ružu odobrio je privremenu mjeru i protiv moćne konferencije SEC (Southeastern Conference).

Problem "generacije 2022" i apel sportistima sa Balkana

Izvor: Sarah Stier / Getty images / Profimedia

Drugi veliki spor (Piburn) direktno pogađa sve sportiste koji su fakultet prvi put upisali 2022. godine. Naime, NCAA je u avgustu 2026. godine naprasno promijenila pravila i omogućila studentima-sportistima pet sezona takmičenja u pet godina umjesto dotadašnje četiri, ali je tu odluku primijenila tako da je generacija upisana 2022. godine ostala uskraćena za dodatnu sezonu. Pravni tim je i u ovom slučaju uspio da izdejstvuje privremenu mjeru kojom je grupi od više desetina sportista omogućeno da igraju u sezoni 2026/27, dok se čeka konačna riječ Vrhovnog suda Luizijane.

Iz advokatskog tima koji zastupa sportiste u ovim istorijskim procesima poručuju da je vrijeme ključno i pozivaju sve sportiste iz Srbije i regiona koji smatraju da su oštećeni da im se hitno jave.

"Oba predmeta otvaraju isto suštinsko pitanje: može li NCAA proizvoljno mijenjati i primjenjivati pravila koja mladim sportistima određuju pravo nastupa, obrazovne mogućnosti i budućnost profesionalne karijere? Posebno nam je važno da ova informacija stigne do sportista iz Srbije i regiona koji smatraju da su oštećeni novim pravilima NCAA, naročito onih koji su prvi put upisali američki fakultet 2022. godine i kojima je uskraćena mogućnost pete sezone. Pozivamo takve sportiste, kao i njihove porodice i zastupnike, da nam se što prije obrate kako bismo razmotrili njihove konkretne okolnosti i eventualne mogućnosti pravne zaštite. Vrijeme je izuzetno važno jer je takmičarska sezona već u toku, a propuštene utakmice i izgubljene prilike se ne mogu nadoknaditi", poručila je Ilijana Todorović, advokatica iz pravnog tima sportista.

Inače, Ilijana Todorović je iz Mrkonjić Grada i uvrštena je među 15 najboljih inostranih advokata u SAD i nosilac je tri mastera prava. Takođe je i potpredsjednica i član Upravnog odbora Srpske advokatske komore u SAD koja je osnovana prije par godina.

Školovala se u Banjaluci, a po odlasku u SAD, završila je čak tri mastera: američko pravo, međunarodne pravne studije i evropsko-kontinentalno pravo, uz položena četiri pravosudna ispita u državama Njujork, Vašington Di Si, Luizijani i Teksasu.

(MONDO)