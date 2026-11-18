Talentovani srpski košarkaš Matija Lukić nastavlja karijeru na Djuk univerzitetu, nakon uspješne sezone sa reprezentacijom Srbije.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Talentovani srpski košarkaš Matija Lukić je odlučio da karijeru nastavi na popularnom Djuku. Prestižni fakultet je pokazao interesovanje za momka koji je ovog ljeta bio lider mlade reprezentacije Srbije do 17 godina.

Interesovanje za Matiju Lukića je bilo ogromno, a mnogi poznati univerziteti su ga željeli u svom timu - Sjeverna Karolina, Jukon, Juta... Na kraju, momak visok 206 centimetara opredijelio se za Djuk, u NCAA sistemu, gdje će karijeru nastaviti poslije Saragose. Ujedno, mladi Lukić je prvi Srbin koji će igrati za ovaj poznati koledž, pa je čast mnogo, mnogo veća, ali je ovo i očigledan dokaz o njegovoj sjajnoj igri.

Direktor skautinga portala 247Sports Adam Finkelštajn, koji je početkom ovog mjeseca izbliza pratio Lukića, opisao je talentovanog Srbina na veoma zanimljiv način, kao visokog krilnog igrača "koji kombinuje gabarit karakterističan za spoljne igrače sa svestranim vještinama u radu sa loptom", uz naglašenu sposobnost za kreiranje igre i kvalitetno dodavanje.

"On je dobar igrač sa loptom i dodavač, kreće se bez lopte i čak može da organizuje pojedine napade", napisao je Finkelštajn u detaljnom skauting izvještaju.

"Nema nužno prvi korak karakterističan za dinamičnog kreatora, ali prenosi loptu uzdignute glave, spreman je da dijeli loptu i ima veliki potencijal kao dodavač, a posjeduje i iznenađujuću eksplozivnost kada odmah nakon prijema lopte krene u prodor.

Dobar je šuter, iako ne nužno vrhunski, a najveći dio snage prilikom šuta generiše rukama, uz blago zabacivanje unazad i visok, kompaktan izbačaj iznad glave. Ima dobru rotaciju lopte i veliki domet, ali njegov šut ponekad može biti tvrđi, a mnogo je bolji kada su mu stopala na zemlji nego kada šutira iz kretanja. Statistički, uzorci su ograničeni, ali i dalje pokazuju određenu neujednačenost. Na Svjetskom prvenstvu 2026. godine šutirao je 42 odsto za tri poena u sedam utakmica, ali je u klupskoj konkurenciji i 2025. i 2026. godine bio ispod 30 odsto.

Izvor: ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia

Fizički, posjeduje odlične gabarite za spoljnog igrača, ali ima kratke ruke, uska ramena i visoke kukove. Ponekad ga protivnici malo izbace iz ravnoteže, ali ne bježi od kontakta. Očigledno mora da ojača i trebalo bi da bez problema dobije na mišićnoj masi, ali njegovo visoko težište i dalje bi moglo da mu predstavlja problem u prodoru i u odbrani", napisao je.

Ko je Matija Lukić?

Matija je rođen i odrastao u Holandiji, ali nosi dres reprezentacije Srbije. Imao je priliku da sa Orlićima postane šampion Evrope prije samo godinu dana, potom da stigne do drugog mjesta na svijetu, a za to što Srbija ima pravo čudo od djeteta u timu zaslužan je njegov otac Aleksandar. Matija ne krije da je upravo zahvaljujući njemu zavolio Srbiju i da, bez obzira na to što živi daleko odavde, zna sve o svom porijeklu.

"Sanjao sam od kada sam bio mali da igram za Srbiju. Tata me je naučio kako treba da volim Srbiju, naučio me je istoriju i koliko je Srbija lijepa. Taj osjećaj je potpuno drugačiji nego kada igraš za neku drugu državu. Hteo sam to jer volim Srbiju i već sam upoznao fenomenalne saigrače. Mnogo sam zavolio da igram za ovaj tim. Mnogo mi je drugačije kada igram za Holandiju nego za Srbiju, baš mi je ljepše da igram. Imam želju i ponos kada sam na terenu i kada nosim srpski dres", rekao je za Sportal prije nešto više od godinu dana.

Mladi Srbin je nedavno ponio titulu najkorisnijeg igrača na pretkvalifikacionom turniru "adidas NextGen EuroLeague" u Rijeci, gdje je u dresu "Pablo Laso Academy" bilježio prosječno 20,5 poena, 7,5 skokova i 2,0 asistencije. U finalu je ostvario učinak od 38 poena, sedam skokova i tri blokade.

Pored Nikole Kusturice bio je među najboljima na Svjetskom prvenstvu za igrače do 17 godina, gdje je naša selekcija osvojila srebro. Lukić je bilježio u prosjeku 16,1 poen, 4,4 skoka i 2,4 asistencije, a proglašen je i za najkorisnijeg igrača (MVP) na NBA kampu "Basketball Without Borders Next Up".

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