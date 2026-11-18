Žrijeb kvalifikacionih grupa biće obavljen 7. decembra u Belfastu, glavnom gradu Sjeverne Irske.
Po završetku svih preostalih utakmica u Ligi nacija postao je poznat sastav svih šešira kad je riječ o kvalifikacijama za prvenstvo Evrope 2028. godine.
Kolo prije kraja takmičenja bilo je jasno da su fudbaleri BiH u drugom šeširu, pa će samim tim ukrstiti koplja sa jednom od najjačih reprezentacija planete. U drugom šeširu je i Srbija, sa kojom "zmajevi" ne mogu da se sastanu, za razliku od baraža za popunu A divizije gdje su "orlovi" potencijalni rival.
Ko čeka BiH na žrijebu?
Evo kako izleda raspodjela šešira:
- Prvi šešir: Španija, Portugal, Francuska, Engleska, Holandija, Grčka, Italija, Belgija, Danska, Njemačka, Hrvatska, Norveška
- Drugi šešir: Vels, Češka, Srbija, Turska, Švajcarska, Švedska, Austrija, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Sjeverna Irska, Mađarska, Irska
- Treći šešir: "Kosovo", Ukrajina, Poljska, Škotska, Gruzija, Izrael, Rumunija, Sjeverna Makedonija, Slovačka, Crna Gora, Island, Albanij
- Četvrti šešir: Bjelorusija, Finska, Kipar, Estonija, Bugarska, Luksemburg, Farska Ostrva, Jermenija, Moldavija, Kazahstan, Letonija, San Marino
- Peti šešir: Malta, Azerbejdžan, Litvanija, Gibraltar, Andora, Lihtenštajn
*Srbija ne može da bude žrijebana sa tzv. Kosovom zbog pravila UEFA.
Kad se igraju kvalifikacije za EP?
Evo kako izgleda raspored utakmica u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2028. godine:
- 1. kolo: 26-27. mart 2027. (samo za grupe od 5 timova)
- 2. kolo: 29-30. mart 2027. (samo za grupe od 5 timova)
- 3. kolo: 11-12. jun 2027. (samo za grupe od 5 timova)
- 4. kolo: 14-15. jun 2027. (samo za grupe od 5 timova)
- 5. kolo: 23-25. septembar 2027. (za grupe od 4 i od 5 timova)
- 6. kolo: 26-28. septembar 2027. (za grupe od 4 i od 5 timova)
- 7. kolo: 30. septembar - 2. oktobar 2027. (za grupe od 4 i od 5 timova)
- 8. kolo: 3-5. oktobar 2027. (za grupe od 4 i od 5 timova)
- 9. kolo: 11-13. novembar 2027. (za grupe od 4 i od 5 timova)
- 10. kolo: 14-16. novembar 2027. (za grupe od 4 i od 5 timova)
Mečevi polufinala baraža su od 23. do 25. marta 2028. godine, a finala baraža od 26. do 28. marta.
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