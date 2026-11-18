Žrijeb kvalifikacionih grupa biće obavljen 7. decembra u Belfastu, glavnom gradu Sjeverne Irske.

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Po završetku svih preostalih utakmica u Ligi nacija postao je poznat sastav svih šešira kad je riječ o kvalifikacijama za prvenstvo Evrope 2028. godine.

Kolo prije kraja takmičenja bilo je jasno da su fudbaleri BiH u drugom šeširu, pa će samim tim ukrstiti koplja sa jednom od najjačih reprezentacija planete. U drugom šeširu je i Srbija, sa kojom "zmajevi" ne mogu da se sastanu, za razliku od baraža za popunu A divizije gdje su "orlovi" potencijalni rival.

Ko čeka BiH na žrijebu?

Evo kako izleda raspodjela šešira:

Prvi šešir : Španija, Portugal, Francuska, Engleska, Holandija, Grčka, Italija, Belgija, Danska, Njemačka, Hrvatska, Norveška

: Španija, Portugal, Francuska, Engleska, Holandija, Grčka, Italija, Belgija, Danska, Njemačka, Hrvatska, Norveška Drugi šešir : Vels, Češka, Srbija, Turska, Švajcarska, Švedska, Austrija, Bosna i Hercegovina , Slovenija, Sjeverna Irska, Mađarska, Irska

: Vels, Češka, Srbija, Turska, Švajcarska, Švedska, Austrija, , Slovenija, Sjeverna Irska, Mađarska, Irska Treći šešir : "Kosovo", Ukrajina, Poljska, Škotska, Gruzija, Izrael, Rumunija, Sjeverna Makedonija, Slovačka, Crna Gora, Island, Albanij

: "Kosovo", Ukrajina, Poljska, Škotska, Gruzija, Izrael, Rumunija, Sjeverna Makedonija, Slovačka, Crna Gora, Island, Albanij Četvrti šešir : Bjelorusija, Finska, Kipar, Estonija, Bugarska, Luksemburg, Farska Ostrva, Jermenija, Moldavija, Kazahstan, Letonija, San Marino

: Bjelorusija, Finska, Kipar, Estonija, Bugarska, Luksemburg, Farska Ostrva, Jermenija, Moldavija, Kazahstan, Letonija, San Marino Peti šešir: Malta, Azerbejdžan, Litvanija, Gibraltar, Andora, Lihtenštajn

*Srbija ne može da bude žrijebana sa tzv. Kosovom zbog pravila UEFA.