Vaterpolisti Novog Beograda izgubili su od Barselonete, ali ukazuju na neregularan gol koji je odlučio pobJednika.

Izvor: RTS2/Screenshot

Vaterpolisti Novog Beograda poraženi su prethodne večeri u Beogradu od Barselonete rezultatom 18:17 (6:5, 4:4, 3:4, 5:4) u utakmici četvrtog kola grupe C Lige šampiona. Međutim, čini se da nije bilo sve po propisima i srpski vicešampion oglasio se putem društvenih mreža i ukazao na propuste sudija.

"U večerašnjoj utakmici sa Barselonetom u četvrtom kolu C grupe Lige šampiona, na isteku treće četvrtine naš klub je oštećen tako što je priznat neregularan gol po isteku vremena!", objavili su s Novog Beograda i priložili sljedeći snimak:

S obzirom na to da je na kraju Barseloneta slavila samo golom razlike, jasno je da je Novi Beograd na ovaj način oštećen.

Najefikasniji u ekipi Novog Beograda bio je Matijas Mesaroš, koji je postigao pet golova, dok je Vasilije Martinović dodao tri. U ekipi Barselonete najbolji je bio Unai Biel Lara sa četiri gola, dok je Bernat Sanahuja Karne postigao tri.

U drugoj utakmici četvrtog kola C grupe Lige šampiona Mladost je kao gost u Splitu pobijedila Jadran sa 13:10. Na tabeli vodi Barseloneta sa maksimalnih 12 bodova, zagebačka Mladost je druga sa sedam, Novi Beograd je na trećoj poziciji sa tri osvojena boda, dok je na začelju splitski Jadran sa dva boda.

Vaterpolisti Novog Beograda će u narednom, petom kolu gostovati Mladosti u Zagrebu, dok će Barseloneta dočekati Jadran iz Splita.

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