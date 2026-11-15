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Zamijenjeno domaćinstvo: Borac u Banjaluci igra kup-meč sa Omarskom 1

Zamijenjeno domaćinstvo: Borac u Banjaluci igra kup-meč sa Omarskom

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Banjalučani će u utorak (17. novembar) dočekati učesnika Prve lige Republike Srpske.

Borac u Banjaluci igra Kup RS protiv Omarske Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka

U jeku reprezentativne pauze fudbaleri Borca spremaju se za nastavak takmičenja u Premijer ligi BiH i na evropskoj sceni, ali ih istovremeno čekaju i obaveze u Kupu Republike Srpske.

Tako će izabranici Vinka Marinovića u utorak (17. novembar) u Banjaluci ukrstiti koplja sa Omarskom u zaostaloj utakmici osmine finala. Ovaj meč trebalo je da bude odigran na stadionu prvoligaša Republike Srpske, ali je zbog lošeg stanja travnate podloge ova bitka za četvrtfinale prebačena na banjalučki Gradski stadion.

Borac, podsjetimo, brani trofej u kup-takmičenju FS RS, a do osmine finala stigao je savladavši Čelinac tek nakon izvođenja penala.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

FK Borac FK Omarska Kup RS fudbal

Komentari 1

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zole

Eto nek izruju i gradski stadion po ovom vremenu biće teren odličan za evropske utakmice

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